Actualmente, Project xCloud cuenta con más de 50 juegos distintos para experimentar y ya se anunciaron nuevas incorporaciones de gran cantidad de estudios y para todos los gustos. Bloodstained: Ritual of the Night, Brothers: A Tale of Two Sons, Ace Combat 7: Skies Unknown, RAD, SOULCALIBUR VI, Tekken 7, Devil May Cry 5, Madden NFL 20, Hitman, World War Z, Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Borderlands: The Handsome Collection, Forza Horizon 4, Gears of War: Ultimate Edition y Ori and the Blind Forest: Definitive Edition son algunos de los títulos que se sumaron en diciembre para darle la bienvenida a una nueva ola de usuarios.