La secuela de uno de los mejores metroidvanias de la última década es también uno de los títulos más esperados del año. Hablamos de Ori and the Will of the Wisps , secuela de Ori and the Blind Forest. Desarrollado por Moon Studios y exclusivo de Xbox One, dobla la apuesta con una gran cantidad de elementos nuevos que refrescan la fórmula de los metroidvanias y de la saga misma. La historia continúa exactamente donde terminó la primera parte y la jugabilidad cambia por completo para presentar un mundo mucho más grande para explorar. Infobae Gaming probó Ori and the Will of the Wisps antes de su lanzamiento y pueden ver las primeras impresiones de lo que se viene acá. Llega el 11 de marzo a Xbox One y PC.