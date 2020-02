Como sucede en una enorme cantidad de secuelas, cuando comienza la nueva aventura, Ori no cuenta con ninguna de las habilidades que recolectamos antes. Aquí surge otra de las novedades de esta segunda parte. Algunas de esas habilidades seguirán la mecánica de Ori and the Blind Forest, es decir, se podrán usar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entre estas se encuentra el doble salto, el dash y algunas otras. Sin embargo, Ori and the Will of the Wisps propone un nuevo sistema de habilidades en el que cada jugador podrá asignar tres en los botones principales del control . A medida que se avanza en la historia, se va llenando una rueda con diferentes movimientos y ataques que se pueden asignar y cambiar en todo momento, según preferencia del jugador.