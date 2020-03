Con el inicio de la Unity League de LVP algunos equipos sumaron jugadoras al staff y actualmente son suplentes del roster principal. Es el caso de Malvinas Gaming, que sumó a Lara “Larischz” Correa, ex integrante de Malvinas Primadonna, la escuadra femenina de la institución. Juega CSGO competitivo hace ya ocho años, y hace dos que es su actividad es remunerada. Ella le aseguró a Infobae que el motivo por el que hay pocas mujeres en la escena “yace en la minimización del género”: “ A la mujer por lo único que se la incluye es por marketing sexista. Desgraciadamente esto es un tema social, un problema muy grande a nivel mundial. No se va a poder arreglar nunca salvo que el género femenino domine un juego en particular ”.