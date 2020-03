The Last of Us, uno de los títulos más exitosos de la PlayStation 3, gira alrededor de una pareja de protagonistas, Joel y Ellie , que son los supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. La increíble fuerza emocional de Ellie resalta en un aspecto poco común en los videojuegos, además la evolución que va consiguiendo a lo largo de la historia es también notable. Este año llegará The Last of Us II, donde los usuarios podrán volver a disfrutar y seguir conociendo a una de las apariciones femeninas más interesantes de los últimos años.