Sin embargo, esta no es la primera incursión de estos músicos con los videojuegos. El puertorriqueño colaboró con la desarrolladora MeepHead LLC en el shooter Bunny Madness: Anarchy, un juego disponible solamente en Steam. No obstante, más allá de la aparición del famoso artista el título no movió la aguja y pasó sin penas ni gloria por la plataforma de Valve, ya que en sí no ofrece nada relevante.