Pese a que esto podría observarse como un impacto negativo en la industria, tuvo una gran repercusión en la cantidad de consolas vendidas, las cuales se fabricaron hasta comienzos del 2013, momento en el que dejaron de producirse. Los casi 13 años de la plataforma en el mercado demuestran su injerencia con el público y su instalación en distintos mercados que no veían posible llegar a la nueva PS3. Esos años en el mercado significaron significaron cerca de los 160 millones de unidades vendidas alrededor del mundo , un cifra que hasta el día de hoy no pudo superar ninguna plataforma. Cabe comparar con los números de PlayStation 4, los cuales hasta el momento no superan los 107 millones.