- Cuando empecé como entrenador me di cuenta que había muchas interacciones en el grupo que yo no entendía. Yo sabía mucho de LOL pero no de la parte de dinámica de grupos, pedagogía y demás. Me encontré con algunos cursos que me sirvieron. Estos cuatro años hice una especie de carrera dual y me estuve capacitando a la par para llegar a este puesto. Hace dos años, cuando estaba en Isurus, también pensaba en que iba a terminar en este puesto. No se dio ahí y ahora estoy en Pixel, pero no me sorprende, porque es el recorrido que establecí en mi cabeza, de cómo iba a ser mi carrera.