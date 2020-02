Hunt: Showdown es el más reciente shooter de Crytek, el mismo estudio responsable del primer Far Cry, la saga Crysis y Ryse: Son of Rome, entre otros títulos. En esta ocasión, la historia se sitúa a fines del siglo 19 e incluye toda variedad de monstruos a derrotar. El juego ya se lanzó en Xbox One y en PC en la segunda mitad de 2019, pero llegará a Playstation 4 este 18 de febrero.