Se trata del servicio de suscripción de Ubisoft, disponible sólo para los jugadores de PC. Por unos 15 dólares al mes, los socios podrán acceder a más de cien títulos , todos ellos de la casa Ubisoft. Esto significa que tendremos a disposición toda la serie de Assassin’s Creed, Watch Dogs, Prince of Persia, sólo por poner algunos ejemplos. Los juegos se descargan -no es un servicio de streaming- y, como en todos los casos que vamos a tratar, serán accesibles siempre y cuando el abono tenga vigencia. Lo interesante de Uplay Plus es que también nos da acceso a las ediciones de lujo de sus títulos de estreno : el inminente Watch Dogs Legion es una de sus estrellas, pero también están Ghost Recon Breakpoint y el estupendo The Division 2, entre otros.