Los protagonistas de los títulos que hicieron famoso a Houser suelen tener en común que se trata de personajes de clase trabajadora, algo bastante alejado a la crianza londinense de lujo que tuvo el responsable de GTA V. Su padre Walter Houser, un importante abogado, era copropietario de un elitista club de jazz en Londres donde actuaban artistas como Nina Simone y The Who. Dan fue a la exclusiva escuela St Paul, con un precio al mes de 6.500 libras y donde estudió, por ejemplo, el ex canciller del Reino Unido George Osborne. Su madre es Geraldine Moffat, una actriz de televisión, que se sabe que dio su voz y realizó sesiones de captura de movimiento para un personaje en GTA V para el que no quiso recibir los créditos, por lo que es una incógnita de quién se trata. Fanático del fútbol, de Bruce Lee y del cine, Dan se graduó en Geografía en Oxford, una de las universidades más prestigiosas del mundo.