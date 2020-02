En el 2018 llegó desde Suecia Mutant Year Zero: Road to Eden, un particular juego de estrategia que cosechó alabanzas y elogios por igual. Ahora, The Bearded Ladies, responsables del desarrollo de aquel juego, lanzaron un sorpresivo tráiler que muestra cómo será Corruption 2029, su nueva producción, que estará disponible para descargar en Epic Games Store a partir del 17 de febrero del 2020. Luego de ver este adelanto y recordar cómo es el último título que desarrollaron, las expectativas no podrían estar más altas. Afortunadamente, en muy poco tiempo se podrá probar.