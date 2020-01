Mientras tanto, los videojuegos gratuitos de enero continúan disponibles para todos los usuarios. Styx: Shards of Darkness está disponible unos días más, hasta el 31 de enero, mientras que Batman: The Telltale Series se podrá descargar hasta el 15 de febrero. Ambos, en Xbox One. Por su lado, usuarios de Xbox 360 – y también de Xbox One gracias a la retrocompatibilidad de la plataforma – todavía están a tiempo de adquirir LEGO Star Wars II: The Original Trilogy hasta el 31 de enero.