A medida que pasan los días más son las expectativas de lo que ocurre en el mercado, el cual se encuentra agitado por la llegada de la nueva generación de consolas. Entre lo más destacado que trae esta semana se encuentra Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition, la versión para consolas del juego de 2015 realizado por Obsidian Entertainment . También llega la remasterización de Wacraft III, en el cual Blizzard trabajo intensamente para ofrecer una gran calidad gráfica. Por otro lado llegan Darwin Project , una interesante propuesta dentro del género battle royale.

Kentucky Route Zero: TV Edition (PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch)

Esta aventura gráfica desarrollada por Cardboard Box Entertainment , que tuvo su estreno en PC en 2013, propone una jugabilidad de estilo point and click mezclada con tintes mágicos. El hilo narrativo pasa por la ciudad de Kentucky, ubicada en Estados Unidos , lugar donde el usuario se encontrará con varios misterios por resolver, los cuales enriquecerán la historia. Este será el quinto y último capítulo del juego, el cual agregó contenido a lo largo de los años desde su lanzamiento. A su vez, marcará su estreno en consolas, ya que llegará para PlayStation 4 y Xbox One con esta versión especial, la cual incluirá todos los episodios y los actos que conectan la historia.

Kentucky Route Zero: TV Edition actualmente se encuentra disponible en Steam y llegará a consolas el próximo 28 de enero.

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition(PlayStation 4 y Xbox One)

El RPG de Obsidian Entertainment llegará a PlayStation 4 y Xbox luego de lo que fue su lanzamiento en PC en 2015, con una versión re-cargada. Esta incluirá todas las actualizaciones y contenido descargable que ya recibió el juego, entre los que se encuentran los DLC Beast of Winter, The Forgotten Sanctum y Seeker, Slayer, Survivor . El título presentará la misma narrativa de fantasí que lleva a los jugadores a la tierra ficticia de Eora, pero ampliará su jugabilidad y gráficos en lo que será su versión para consolas.

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition estará disponible a partir del 28 de enero en los stores de PS4 y Xbox One.

The Coma 2: Vicious Sisters (PC y Mac)

The Coma 2 es la secuela del juego de terror de corte oriental lanzado por Devespresso Games en 2015. La premisa del título invita a los jugadores a ponerse en la piel de una joven que debe sobrevivir a las criaturas que aparecen en su instituto, las cuales buscarán impartir todo el miedo posible. El sigilo será la clave del juego, ya que con esto el usuario podrá pasar por desapercibido por los monstruos y tener la oportunidad de generar herramientas y armas que permitan avanzar en la historia. Una propuesta interesante, con el condimento de una ambientación asiática que suele ser un factor fundamental en el cine de terror de esas tierra.

Blizzard trae la remasterización del clásico juego de estrategias Wacraft III . Para ofrecer algo distinto, la desarrolladora trabajó a fondo para darle a los jugadores una nueva experiencia, la cual se basa no solo en su jugabilidad, sino en un gran avance gráfico. Los personajes fueron rediseñados para esta ocasión, al igual que los mapas y campañas ya conocidas del juego. La resolución en 4K es otro item que da el presente, junto a un editor de misiones y una nueva interfaz. Una gran opción para revivir un clásico de la exitosa franquicia.

The Pedestrian (PC y Mac)

The Pedestrian llegará a PC y MAC el miércoles 29 de enero.

Days of War (PC)

Ambientado en la segunda guerra mundial, este shooter en primera persona desarrollado por Driven Arts invita a los jugadores a batallas intensas y frenéticas. Realizado con Unreal Engine 4 , el título ofrece de una gran calidad visual, donde pueden apreciarse los detalles de los escenarios y una jugabilidad equilibrada, que remonta al usuario a las toscas armas que se utilizaban en esa época. Sin dudas, Days of War es una gran opción para los amantes de este segmento, ya que con sus distintos modos de juegos y amplios mapas, puede dar largas horas de diversión.

El juego de Driven Arts, Days of War , estará disponible para PC desde el próximo jueves 30 de enero.

