Asi nació DmC: Devil May Cry (2013), un título de muy buen nivel que generó mucha polémica. Esta se centró en el protagonista del juego, Dante, el cual se presentó con un look mucho más joven y distinto al ya conocido por los seguidores de la franquicia. Esto fue detestado por los fans, los cuales hasta llegaron a amenazar de muerte a integrantes del estudio encargados en el diseño del personaje. Sin embargo, este continuaba siendo el mismo de siempre, solo que en otra perspectiva de su vida, algo que sería valorado con el paso de los años. El juego destacaba por su banda sonora, los combos frenéticos que podían realizarse, los jefes y una gran jugabilidad. Lo único desdeñable a grandes rasgos podría ser su durabilidad, la cual es un poco corta y no está impulsada por la historia en sí. En esta oportunidad las ventas tuvieron más impacto y pese a no ser las esperadas, lograron satisfacer a Capcom.