También hay novedades en el certamen argentino: la Liga Master Flow de LVP (la segunda división). Hay diez equipos en lugar de ocho. Se sumaron Malvinas Gaming, New Indians GG (de Fabricio Oberto), River Plate y Sinisters, que se alió con Feint Gaming. Quien se bajó fue Cream Esports. Durante el año se jugarán dos finales presenciales. A nivel internacional se espera la décima edición del Mundial, que se va a disputar en China. El Mid-Season Invitational aún no tiene sede, y al igual que en 2019, Latam no disputará el Rift Rivals.