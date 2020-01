El fenomeno de GTA ya no tiene parangón dentro de la industria de los videojuegos. El juego, que fue lanzado en el 2013, continúa cosechando excelentes números en las distintas plataformas, por lo que lo sucedido en PlayStation, no es un caso aislado. Recientemente, se supo gracias al informe anual de SuperData, que el título de Rockstar sumó 595 millones de dólares de ingresos y también que creció un 277% en vistas en la plataforma Twitch, en comparación el 2018. Estos fenómenos permiten que su aparición como el juego más descargado dentro de la tienda digital de Sony no sea ninguna sorpresa.