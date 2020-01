La transición entre un jugador que se desempeña de manera ociosa y alguien que lo hace de forma competitiva no es sencilla. Fede Bal relató cómo fue que decidió animarse al cambio: “Me quise volver profesional cuando entendí que era un momento de recreacion tan grande que puede romper los límites de un niño. Podemos ser adultos, tener hijos, familia y aun así juntarnos a la noche y dedicarle un tiempo para entrenar. Poder generar una sociedad donde charlamos, nos divertimos y al mismo tiempo competir. En ese momento sentí que me empecé a volver bueno. Soy amateur, pero siento que tengo mi habilidad. Y me pareció una propuesta muy buena poder llegar a este equipo. Va a exponer algo de mí que tengo como hobbie y lo va a llevar a un lugar más profesional”.