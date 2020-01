La llegada de las consolas de nueva generación no será indiferente para nadie y mucho menos para las grandes franquicias, las cuales tratarán de tener su cuota de protagonismo cuando estas lleguen al mercado. Este es el caso de la saga del Señor de los Anillos, la cual hará llegar su nuevo juego, The Lord of the Rings: Gollum, a las próximas PlayStation 5 y Xbox Series X. El videojuego tendrá a la criatura Gollum como protagonista, la cual será un poco distinta a la conocida en la versión cinematográfica interpretada por Andy Serkis.