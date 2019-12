“Todos los días durante el descanso ella subía las escaleras, iba a la habitación donde estaba yo, se sentaba en el sillón, se ponía una almohada en la cara, trataba de no llorar y me decía que tenía una vida miserable, que no sabía qué hacer. Lo único que la hacía feliz era jugar en la LCS. Ella quería ganar, pero no pudo con todas estas cosas. Siempre me hacía una broma en la que me preguntaba si la podía matar. Si podía agarrar la almohada y matarla. Era horrible… Rompía mi corazón ver a alguien así. Ahí me di cuenta que se había autolesionado. Tenía muchos cortes en los brazos. Todo el mundo sabía que esto pasaba, pero nadie hizo nada. La actitud de todos en la casa era ‘María es inestable y la necesitamos para jugar’, así que hacían que no pasaba nada”, agregó.