“El año 2019 no fue exitoso en lo deportivo para nosotros. Veníamos de ser los campeones latinoamericanos y de hacer un buen papel en el Mundial en el 2018, y por eso no habíamos hecho modificaciones. Equipo que gana no se toca. Desafortunadamente no logramos el objetivo, que era ganar un torneo y clasificar a un evento internacional, así que tomamos la decisión de hacer algunos cambios”, explicó Foresi, que también se refirió a las incorporaciones: “Queríamos tener un multicampeón, y la llegada de Whitelotus nos va a dar un empuje importante. Junto con Genthix tienen una cantidad tremenda de campeonatos ganados, una experiencia muy grande, y nos va a permitir empujar mucho al resto de los chicos. Es un mix interesante de experiencia, edad y talento joven. Esperamos poder unir todo y que sea un cóctel venenoso. Tenemos que hacer que las piezas se acomoden rápidamente y pensar en los objetivos, que deportivamente no son otros que ser campeón”.