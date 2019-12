La edición 2019 fue la sexta de The Game Awards. Anteriormente, desde 2003 hasta 2012 ese lugar era ocupado por los Video Game Awards, una entrega de premios producida y transmitida por la cadena televisiva Spike TV, perteneciente a Paramount Pictures. La entrega de premios actual fue creada por el periodista Geoff Keighley en 2014 y rápidamente se convirtió en uno de los eventos con más audiencia del mundo gamer, con mucho apoyo de las marcas más importantes y grandes celebridades. Los títulos que se consagraron como Mejor Juego del Año en las entregas anteriores fueron Dragon Age Inquisition (2014), The Witcher 3: Wild Hunt (2015), Overwatch (2016), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) y God of War (2018).