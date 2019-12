Al igual que sucedió con la Xbox One, que tiene su modelo sin lectora de discos, la Xbox One S All-Digital, Series X planea un acercamiento similar con lo que se conoce por ahora como Xbox Lockhart. El concepto sería el mismo que la Xbox One S All Digital: una consola más barata y con más capacidad de almacenamiento que no tenga lectora de discos físicos y que solo se pueda utilizar con títulos comprados en la tienda digital. La nueva información llegó de la mano de distintas fuentes que hablaron con el sitio Kotaku y que confirmaron rumores que venían desde hace tiempo.