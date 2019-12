Phil Spencer tiró toda su munición pesada de manera inesperada en una entrevista realizada por streaming. El jefe de la división Xbox no solo dijo que ya posee una Xbox Scarlett en su casa, sino que anticipó la llegada de Control al servicio Xbox Game Pass. El juego de Remedy no fue un éxito en cuestión de ventas, pero gracias a la buena crítica se convirtió en uno de los mejores del año, algo que lo llevó a estar nominado en varias categorías de los próximos The Game Awards. Con esta llegada se engrosa el catálogo del servicio de on demand dentro de la consola, el cual cada vez hace más ruido con el arribo de títulos de este peso.