Call of Duty: Modern Warfare fue uno de los juegos que más ritmo le puso al último tramo del 2019. El título de Infinity Ward y Activision recientemente dio el puntapié inicial a su primera temporada y, para alegría de los jugadores, con su última actualización vuelve a sumar nuevo contenido. Estos serán nuevos mapas que llegarán para el modo Ground War y modos, entre los que se encuentra el regreso del modo infected,el cual ya es familiar para la comunidad de jugadores y la variante de Gunfight, OSP. Call of Duty: Modern Warfare se encuentra disponible en las stores de PlayStation 4, Xbox One y PC.