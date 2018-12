—En la OCDE pasa algo extraño, todo el mundo acepta el ingreso de Argentina, estamos primeros en la lista, el problema es que no se ponen de acuerdo con los siguientes ingresos, estamos trabados hace seis meses. Pero el tema es Rumania, cuándo acompaña y en qué fecha, si entra además otro país, que puede ser Bulgaria. Es una lástima. Nosotros seguimos trabajando, cumplimentamos requisitos que tiene la OCDE. Ellos dicen que nosotros podemos entrar, después hasta que se consolida… estamos adelantando el trabajo. ¿Qué significa acompañar? Significa que cada uno de los (mandatarios) que nos visitaron o que fui a visitar, todos dicen exactamente lo mismo, que la Argentina emprendió las transformaciones correctas, que no hay otro camino que este, y que esto cuesta, no es fácil. Se que hay muchos argentinos que tuvieron que ajustarse, pero lamentablemente después de tantos años de despilfarrar, de no ser cuidadosos, de haber apuntado a la mentira y al atajo… Cada cosa que construimos nos consolida más. Nos basamos en una macroeconomía que está cada vez más consolidada. A los ojos del mundo, hemos avanzado muchísimo, a nosotros nos es difícil darnos cuenta, pero ellos dicen que estamos avanzando, porque no hay manera que ninguno de esos presidentes diga algo que no piensa. No necesitan venir a decirnos que estamos haciendo cosas buenas para el futuro si no lo piensan, y todos han expresado contundentemente a favor de nuestro trabajo.