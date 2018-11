Pero en la noche del jueves a Trump ya no le hacen falta los juegos de palabras porque llega por primera vez a la Argentina como presidente norteamericano y el Air Force One es suyo. Salió del Boeing y sacudió la palma de su mano sin mucho esmero, mientras hacía una mueca similar a una sonrisa que apenas duró unos segundos. Junto a él estaba su tercera esposa, la modelo eslovena nacionalizada estadounidense Melania, que no hizo ningún otro gesto más que disponerse a bajar la escalera tras abandonar la aeronave.