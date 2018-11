Subtes: los días 30 de noviembre y 1 de diciembre no funcionará ningún servicio

La Línea B funcionará con servicio reducido desde las 15 hasta las 23:59 del jueves 29 de noviembre, entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y C. Pellegrini. La Línea H funcionará con servicio reducido desde las 15 hasta las 23.59 del jueves 29 de noviembre, entre las estaciones Hospitales y Santa Fe. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre no funcionará ningún servicio. Incluye todas las líneas: A, B, C, D, E, H y premetro.