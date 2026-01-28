Para el director ejecutivo de International Workplace Group la semana laboral de cuatro días jamás llegará

La automatización y la inteligencia artificial no reducirán las horas de trabajo según Dixon, quien prevé que generarán nuevas tareas y empleos diferentes (Imagen ilustrativa Infobae)

El multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, el jefe de Nvidia, Jensen Huang, y Elon Musk han hecho la misma predicción en los últimos años: la semana laboral está a punto de reducirse. Argumentan que la automatización se hará cargo de las tareas rutinarias, liberando tiempo a los trabajadores y convirtiendo la semana laboral de cuatro días en la norma. Gates incluso ha planteado la idea de una semana laboral de dos días.

Pero Mark Dixon, director ejecutivo y fundador de International Workplace Group (IWG), no se lo cree. Desde su posición privilegiada, al frente del mayor proveedor de oficinas flexibles del mundo —con más de ocho millones de usuarios en 122 países y el 85% de las empresas de la lista Fortune 500 entre sus clientes—, las cuentas no cuadran.

“Todo el mundo está centrado en la productividad, así que no habrá un futuro próximo”, dice Dixon rotundamente.

“Se trata del costo de la mano de obra”, explica Dixon a Fortune. Estados Unidos y el Reino Unido están experimentando importantes crisis del costo de la vida. Al mismo tiempo, afirma, las empresas están experimentando una “crisis del coste operativo”.

“Todos tienen que controlar sus costos laborales porque todos los costos han aumentado mucho y ya no se puede obtener más dinero de los clientes, por lo tanto hay que sacar más provecho de la gente”.

En esencia, las empresas no pueden permitirse pagar el mismo salario por menos horas y no pueden trasladar la diferencia a los clientes. Por lo tanto, es mucho más probable que el tiempo “liberado” por la automatización se ocupe con nuevas tareas que se devuelva a los trabajadores.

Las voces más fuertes de Silicon Valley presentan la IA como una vía hacia un mayor ocio. Elon Musk, la persona más rica del mundo y director de Space X, Tesla y X, ha llegado a predecir que el trabajo será completamente “opcional” y más parecido a un pasatiempo en solo 10 años.

En realidad, Dixon sugiere que este escenario solo ocurriría si no hubiera suficiente trabajo para todos, en lugar de que los jefes se volvieran repentinamente benévolos. Pero, en su opinión, la IA probablemente generará más, no menos, trabajo.

Cada gran cambio tecnológico, sostiene, ha seguido un arco similar: miedo al desplazamiento, seguido de una expansión de oportunidades.

“La IA acelerará el desarrollo de las empresas, por lo que habrá más trabajo, simplemente será un trabajo diferente”, afirma.

En la Gran Bretaña del siglo XIX, Dixon recuerda a los trabajadores textiles ingleses protestando contra la nueva maquinaria automatizada, temiendo que amenazara su sustento, redujera sus salarios y descualificara su oficio durante la Revolución Industrial. Se los llamaba luditas.

Recorrieron el país destrozando los telares para frenar el progreso. Pero mira, al final, has oído hablar de la Revolución Industrial. Eso es lo que surgió de esos telares y la producción industrial. A medida que la producción en masa hizo que los bienes estuvieran más disponibles, el comercio minorista creció; se necesitaron más gerentes para supervisar las máquinas; la clase media creció, y así sucesivamente.

De la misma manera, hubo un miedo palpable similar cuando las computadoras aparecieron por primera vez en escena en la década de 1980. El libro de 1996 Mujeres y computadoras detallaba que las personas temían convertirse en “esclavas” de las máquinas y se sentían agresivas hacia las computadoras.

Pero desde la explosión de la PC (y luego de Internet, la nube, las redes sociales, etc.) la mayoría de las profesiones han experimentado una renovación digital, en lugar de desaparecer por completo.

Los redactores ahora utilizan una computadora portátil en lugar de una máquina de escribir; los diseñadores confían en Adobe Photoshop en lugar de lápiz y papel; y a lo largo del camino se crearon una gran cantidad de roles de TI.

“Es imposible detener el progreso”, concluye Dixon.

Las empresas tienen que hacer lo que tienen que hacer, y es fundamental que los jóvenes que se incorporan al mercado se esfuercen un poco más por seleccionar los trabajos adecuados, la vía correcta, y por adquirir habilidades adicionales en áreas como la IA. Sea cual sea el trabajo que desempeñes, debes ser bueno en tecnología.

