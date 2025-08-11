Fortune

Bill Gates y los principales CEOs del mundo confían ciegamente en el mismo hábito diario

El fundador de Microsoft y otros grandes líderes empresariales apuestan por dedicar tiempo diario a una práctica que, según expertos, impulsa el éxito profesional y puede ser adoptada fácilmente por todos para crecer

Por Orianna Rosa Royle

Guardar
Bill Gates gestures as he
Bill Gates gestures as he speaks during a meeting with Indonesian President Prabowo Subianto and Indonesian authorities at the Merdeka Palace in Jakarta, Indonesia, May 7, 2025. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Bill Hoogterp lleva décadas asesorando a famosos, directores ejecutivos y estrellas en ascenso dentro de algunas de las salas de juntas más poderosas de Estados Unidos. A través de su empresa de coaching, LifeHikes, ha ayudado a más de 700 000 profesionales a mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo, y ha trabajado personalmente con “miles” de ejecutivos, muchos de los cuales aparecen en las listas de Fortune de las personas más poderosas del mundo de los negocios.

Y hay un hábito que comparten la antigua directora de operaciones de Meta, Sheryl Sandberg, y otros clientes influyentes de Hoogterp.

“Tuve una charla con Sheryl Sandberg y bromeamos diciendo que todos necesitamos ser los directores generales de nuestro propio potencial", cuenta Hoogterp a Fortune.

¿El problema? “Casi ninguno de nosotros parece querer ese trabajo. Estamos constantemente cediendo a lo que el mundo quiere y simplemente reaccionando a los demás”.

Sheryl Kara Sandberg, ex directora
Sheryl Kara Sandberg, ex directora operativa de Facebook

Pero lo que el 1 % más rico hace bien, dice Hoogterp, es invertir en sí mismo, y es algo que, según él, todo el mundo debería hacer si quiere mejorar su carrera profesional. Especialmente los miembros de la generación Z, que están empezando su vida laboral y son los que más pueden ganar si apuestan constantemente por su propio crecimiento.

“Piénsalo así: tienes una cantidad de dinero, unos cuantos miles, y estás empezando tu carrera profesional. Podrías guardarlo, meterlo debajo del colchón y recuperarlo entre 30 y 60 años después”, explica. “O puedes invertirlo en el banco y obtener intereses cada año. ¿Qué prefieres hacer?“.

Hoogterp dice que imagines el rendimiento que esperarías de una inversión, digamos un 10 %, y que dediques ese porcentaje de tu tiempo a mejorar cada semana.

“Si trabajas entre 40 y 50 horas a la semana, eso supondrá unas cinco horas”, explica Hoogterp. “Cada semana, vas a dedicar cuatro o cinco horas a ti mismo. Da igual si es para asistir a cursos de formación, recibir coaching, leer libros o ver charlas TED. Pero tómatelo en serio.

Si lo haces cada semana, tus miles de dólares valdrán decenas de millones de dólares, mientras que otra persona se despertará —tan inteligente y tan buena persona como nosotros— pero pasarán 20 años y seguirá más o menos en la misma posición, con la misma mentalidad, en el mismo lugar.

Ese interés compuesto se basa en ti, en invertir en ti mismo».

Libros: la forma de invertir en uno mismo de Bill Gates

Si no sabes por dónde ni cómo empezar a invertir en ti mismo, Hoogterp sugiere que empieces a leer.

“Los principales líderes del mundo dedican una hora al día a leer”, afirma, y añade que a menudo comienzan el día a primera hora de la mañana con un libro en las manos. Pero no tiene por qué ser una tarea diaria.

“Pasé un rato con Bill Gates y él descubrió que había muchos libros y artículos que quería leer, pero no tenía tiempo", añade. “Todos tenemos esa pila de libros en la mesilla de noche que queremos leer, pero no hemos tenido tiempo”.

Entonces, ¿qué hizo el multimillonario cofundador de Microsoft? “Se tomó una semana entera, lo dejó todo, se fue a una cabaña y se dedicó a leer libros. Dijo que fue una experiencia transformadora para su vida... De hecho, ahora Bill se dedica dos semanas al año solo a leer.

“Cada vez más líderes están haciendo lo mismo”, añade Hoogterp. “Así que encontrar tiempo para desconectar de verdad, darte tiempo para pensar, pero con un propósito: leer esa pila de libros que llevas tiempo queriendo leer, o ver charlas TED o artículos, o un poco de ambas cosas.

Y esa es otra forma de pensar en la seriedad con la que las personas más exitosas se toman su propio aprendizaje y crecimiento, mientras que nosotros, las personas menos exitosas, solo seguimos la corriente. Intentamos ponernos al día».

Pero yo no soy lector, ¿qué puedo hacer?

Desafortunadamente para aquellos que prefieren ver videos en lugar de leer un libro, Hoogterp dice que la lectura es realmente la clave aquí.

“Tienes que darte una dieta variada para tu mente”, explica. “Así que lo que quieres es una mezcla de lectura, ya sea en formato largo, libros o artículos. Los podcasts son estupendos, pero intenta mezclarlos. Leer es diferente porque retienes casi un 31 % más cuando lees algo que cuando lo escuchas en audiolibros, ya que estás procesando de forma activa en lugar de pasiva”.

“Y saca el bolígrafo, como cuando estabas en el colegio y tomabas notas en los márgenes del libro porque pensabas que podría salir en el examen. Oh, esto me hace pensar en esto», añade Hoogterp. «Tu cerebro recuerda que escribiste las palabras, lo que significa que estás procesando activamente de forma mucho más profunda, mucho más rápida y mucho más potente».

Por último, si aún no consigues encontrar la motivación para reservar algo de tiempo para leer, Hoogterp sugiere apuntarse a un club de lectura. No solo te hará responsable, sino que te obligará a profundizar más, a hacer mejores preguntas y a salir con ideas que realmente puedas utilizar.

«No solo estás leyendo un libro con otras personas, sino que lo estáis abordando juntos», dice. «¿Qué opinas de este capítulo? Oh, eso me hizo pensar esto. Estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con aquello».

(c) 2025, Fortune

Temas Relacionados

Bill GatesSheryl SandbergFortuneLecturaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El legendario inversor Vinod Khosla aconseja mejorar una sola habilidad: “El ChatGPT puede enseñarte todo lo demás”

El cofundador de Sun Microsystems adelantó que la inteligencia artificial transformará el mercado laboral a una velocidad imprevista

El legendario inversor Vinod Khosla

La batalla tecnológica por el talento en IA: Anthropic mantiene a su equipo pese a la seducción salarial de Meta

Mientras las grandes tecnológicas ofrecen cifras récord para fichar expertos en inteligencia artificial Dario Amodei mantiene su política de remuneración justa y logra una de las tasas de retención más altas del sector

La batalla tecnológica por el

Los hijos de Murdoch se preparan para una brutal guerra de sucesión en el imperio mediático

La frágil condición de Rupert Murdoch y la batalla legal por el control familiar intensifican la incertidumbre sobre el destino de Fox y News Corp

Los hijos de Murdoch se

YouTube y el dilema de vender temprano: lecciones para innovadores de la economía digital

Cómo el momento de vender puede definir el destino financiero de los fundadores y el impacto de la innovación en todo el ecosistema tecnológico

YouTube y el dilema de

El futuro de la inteligencia artificial podría transformar la forma de conceder créditos

Nuevas estrategias buscan reemplazar los modelos tradicionales, utilizando datos predictivos y sistemas innovadores para ofrecer financiamiento a quienes no cuentan con avales, inspirándose en casos de éxito del sudeste asiático

El futuro de la inteligencia
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 beneficios de la manzanilla

15 beneficios de la manzanilla para la salud

Fatal accidente cerca de Bahía Blanca: dos personas murieron y otras dos sufrieron heridas de gravedad

Cómo es Azul, el partido bonaerense rodeado de sierras con arroyos y lagunas

Buscan intensamente a una adolescente de 15 años desaparecida en La Plata

Detuvieron a un hombre que intentó abusar de una adolescente de 14 años en Chaco

INFOBAE AMÉRICA
Encuestas en Bolivia anticipan un

Encuestas en Bolivia anticipan un balotaje entre Doria Medina y Quiroga en un escenario marcado por indecisos y votos nulos

El día que Elvis Presley le regaló una pistola a Nixon y pidió ser agente encubierto

La historia real detrás de “Té para tres”, la canción más íntima de Gustavo Cerati

Qué es el síndrome de Fortunata: la dependencia emocional hacia hombres casados

El antes y después de Gaza: imágenes aéreas revelan la magnitud de la devastación tras meses de bombardeos

TELESHOW
La nueva Flor Peña: “Ya

La nueva Flor Peña: “Ya no necesito desnudarme para sentir que valgo”

La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”

Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”

El asalto al auto de Homero Pettinato y su insólita reacción: “¡Aprendé a robar, amigo!"