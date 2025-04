Ramit Sethi, gurú de las finanzas de Netflix, reveló las señales de alarma que impiden hacerse rico

"Se están condenando a gastar hasta meterse en problemas financieros", dijo (Captura de video)

Ramit Sethi, el gurú de las finanzas de Netflix, hizo millones a los 20 años antes de enseñar a otros cómo hacerse ricos con su best-seller del New York Times y su programa de Netflix. Al contrario que Dave Ramsey, que afirma que puede decir al 100% quién se quedará en la clase media mirando los autos que conducen, Sethi explica que ahora la bandera roja es saber "cuánto dinero tienes para derrochar“.

No es ese coche nuevo, ni siquiera la tan denostada tostada de aguacate o palta, lo que te mantiene atrapado en la clase media. Según Ramit Sethi, millonario hecho a sí mismo y estrella de su propio programa de Netflix, “Cómo hacerse rico”, es posible tener todas esas cosas y más, sin dejar de alcanzar tus objetivos financieros.

¿Cuál es el verdadero problema? Para empezar, muchos no tienen ni idea de cuánto pueden permitirse gastar.

“El hecho de que tantas personas se endeuden para comprar un lujo me deja atónito”, dice, y es una de las señales de alarma financieras más comunes que ve entre los derrochadores.

Los estudios se han hecho eco sistemáticamente de que, aunque la Generación X es la más endeudada, la Generación Z y los jóvenes de la generación del milenio se están “condenando a gastar” hasta meterse en problemas financieros. Para hacer frente al alto cost0 de la vida, al difícil mercado laboral y al ciclo negativo de noticias, los jóvenes se regalan artículos de diseño y lujosas vacaciones, pero cada vez recurren más a los servicios de “compre ahora y pague después” para pagar la factura.

“Un dato chocante que he descubierto en mi podcast ‘Dinero para parejas’ es que el 50% de las personas desconoce los ingresos de su hogar”, añade Sethi.

“Es casi como si fuéramos por la vida conduciendo y sólo pudiéramos ver 5 metros por delante en la niebla. Pero para vivir una vida rica, hay que alejarse y ser capaz de ver media milla más allá de la carretera, una milla, cinco millas más allá de la carretera, lo mismo con nuestro dinero. Tenemos que planificar con seis meses de antelación, un año, incluso 20 años. Y podemos hacerlo. No es tan difícil. Tenemos que salir de la maleza”.

Otras señales de alarma financieras: Renovación de casas, coches y no hacer números

Sethi no está en contra del gasto. De hecho, está a favor de disfrutar de los frutos del trabajo, siempre que se tenga claro el panorama financiero general. La mayoría de las señales de alarma financieras que él señala se reducen a una sola cosa: personas que toman decisiones monetarias sin hacer números.

Por ejemplo, las reformas del hogar. “Estoy francamente sorprendido por la cantidad de gente en Estados Unidos que cree que las renovaciones del hogar son totalmente normales y rutinarias”, dice el gurú de las finanzas de 42 años. “De hecho, mucha gente se dice a sí misma que la reforma de su casa es una inversión. No, no lo es. La mayoría de las reformas no te hacen ganar dinero, sino que te lo cuestan”.

"El 50% de las personas desconoce los ingresos de su hogar", dice Sethi (@ramit)

Sethi no dice que no debas renovar tu cocina. Pero si es posible pagarla por adelantado, es probable que sea más un esfuerzo financiero que una inversión inteligente.

“¿Si quieres hacer una reforma y reconoces que es un lujo y no te endeudas? ¡Genial!”, dice Sethi, y ese enfoque no se aplica solo a las reformas.

“El hecho de que casi nadie haga números antes de hacer la mayor compra de su vida, que es su casa, me deja alucinado”, añade.

“El hecho de que la mayoría de la gente reciba consejos sobre cuánto puede gastar en un coche del concesionario de su barrio, Chet, me sorprende”.

Las 4 cifras que debes controlar antes de derrochar

Olvidarse de la casa, el coche o las vacaciones de lujo: para algunos críticos ultra-ricos, son los pequeños caprichos diarios los que realmente te impiden crear riqueza, y esos 950 dólares al año que los jóvenes gastan en su dosis de cafeína podrían destinarse al pago inicial de una casa. Kevin O’Leary, de Shark Tank, llegó a calificar de “idiotas” a quienes toman café para llevar todos los días.

Pero tu café con leche de avena no es el problema, dice Sethi.

“Probablemente es hora de dejar de sermonear a la clase media para que reduzca su tostada de aguacate”, dice Sethi a Fortune, mientras arremete contra los “multimillonarios” que sugieren lo contrario.

“Lo que tendemos a hacer es centrarnos en cuestiones de tres dólares. Ya sabes, ¿estoy gastando demasiado en café? He sido malo. Debería ser bueno", afirma.

Antes de demonizar tus hábitos de gasto, Sethi recomienda desglosar cuatro aspectos claves de las finanzas personales:

Gastos fijos (alquiler, servicios públicos y cualquier otra factura mensual esencial)

Ahorros (Sethi recomienda reservar 12 meses de gastos como fondo de emergencia).

Inversiones a largo plazo (como aportes mensuales para la jubilación, fondos indexados, etc.).

Gastos sin sentimiento de culpa.

