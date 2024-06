“Orbiting” es la última pesadilla de citas que alimenta la desilusión de la Generación Z con encontrar el amor en las aplicaciones

La “Generación Z” enfrenta el desafío del "orbiting" en redes sociales y citas online. (Infobae/Archivo)

En el ámbito de las citas de la Generación Z, términos como “estilo de apego”, “bombardeo amoroso” y “breadcrumbing” han convertido el romance en un juego de estrategia y supervivencia.

Las redes sociales y las aplicaciones de citas no solo han respaldado tendencias amorosas preexistentes como el ghosting, sino que también han creado circunstancias únicas con las que los buscadores de amor deben lidiar. La más reciente: el orbiting.

Benjamin Camras, conocido como “The Flirt Coach” para sus 262,000 seguidores en TikTok, define el orbiting como un fenómeno en el que un amante pasado, ex, amorío o incluso un interés romántico permanece conectado contigo en internet pero ha dejado de interactuar directamente.

“Uno o ambos se están observando mutuamente, así que estás viendo las historias del otro, estás mirando publicaciones, pero realmente no estás dejando esa huella digital, aparte de las vistas que se pueden registrar”, dijo Camras a Fortune. “No estás exactamente dando me gusta, no estás comentando o enviando mensajes directos, simplemente estás ahí”.

Si te has conectado con un amante en las redes sociales, es probable que hayas experimentado el orbiting, dijo Camras. Aunque la experiencia es común y no inherentemente negativa, ha notado que causa ansiedad en muchas personas jóvenes que tratan de interpretar las señales. Sin embargo, al menos una aplicación de citas—Hinge—está capitalizando esta tendencia y tratando de entender por qué las citas en línea para la Generación Z pueden ser tan complicadas.

Para las generaciones mayores acostumbradas a depender únicamente de llamadas telefónicas para conectarse con una cita, el concepto de fijarse en el comportamiento en línea de alguien puede parecer absurdo. Sin embargo, para un típico joven de la Generación Z que ha crecido inmerso en la comunicación digital, las normas de las redes sociales han moldeado sus percepciones. Por ejemplo, los individuos más jóvenes pueden interpretar un retraso en responder mensajes como una falta de interés, y hasta pueden retener respuestas intencionalmente para parecer distantes o misteriosos.

El "lenguaje corporal digital" incluye emojis, puntuación y tiempos de respuesta en chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una de las preguntas más comunes que recibe Camras como coach de relaciones para jóvenes: alguien tiene una primera cita estupenda y luego, antes de la segunda cita, nota un distanciamiento.

“Se están alejando un poco, pero todavía están viendo tus historias, así que les envías un mensaje directo y no responden, pero siguen activos en línea, y puedes ver que su puntuación en Snapchat sube”, dijo. Al final del día, sin embargo, estas señales no aportan información productiva.

Sabrina Zohar, una coach de relaciones viral en línea con casi 900,000 seguidores en TikTok, estuvo de acuerdo, argumentando que las características de las redes sociales han llevado a muchos jóvenes a engañarse con señales que no son significativas. El seguimiento de la actividad de alguien estimula una “caída de dopamina y un pico de cortisol”, causando que los jóvenes se obsesionen con crear narrativas que no están basadas en la realidad, enfatizó.

Analizando el lenguaje corporal digital

La presión por entender y responder a estas señales se ha vuelto abrumadora para los miembros de la Generación Z, quienes ahora rechazan las aplicaciones de citas por considerarlas inauténticas. En respuesta, aplicaciones como Hinge han tratado de entender las nuevas y complejas formas de comunicación de la era digital.

Hinge en febrero hizo referencia al “lenguaje corporal digital” en un nuevo informe D.A.T.E. (Datos, Asesoramiento, Tendencias y Experiencia), que estudió los hábitos de citas de la Generación Z. Este “lenguaje corporal digital” se refiere al tipo de señales de las que hablaron Camras y Zohar: “emojis, puntuación, longitud del mensaje y tiempo de respuesta”. Estas son las sutiles señales no verbales que los usuarios de citas dan.

Aunque estas formas de comunicación (o la falta de ellas) pueden parecer triviales, los datos del informe sugieren que importan.

Generaciones mayores ven absurdas las normas de citas digitales de la Generación Z. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dos de cada tres usuarios de Hinge dicen que miran el tiempo de respuesta de los mensajes para determinar si alguien con quien están hablando realmente quiere salir, según el estudio. Tres de cada cuatro dicen que iniciar una conversación es una clara señal de interés.

El informe de Hinge permite a los miembros de la Generación Z analizar el lenguaje corporal digital. Por ejemplo, el informe explica lo que significa si un usuario de Hinge pide trasladar la conversación a otra aplicación de mensajería (el informe dice que esto podría ser una “señal de interés”), o si envían memes pero no han programado una cita (esto “no te dice mucho sobre lo que la persona está pensando en la relación”).

El giro hacia atraer a generaciones más jóvenes es necesario para las aplicaciones de citas. Sin embargo, también podría ser una señal de que las aplicaciones de redes sociales están comenzando a entender los efectos psicológicos que han tenido en los jóvenes adultos.

Las personas enamoradas siempre han sido obsesivas, dijo Zohar. Pero ahora las herramientas para mantener a alguien en un ciclo de limerencia son abundantes.

“Te emocionas cuando publicas esa historia. No puedes esperar a ver si [tu enamorado] la ve”, y luego no se comunican, y vuelves a estar en ese ciclo de nuevo, de qué más puedo hacer para llamar la atención de esta persona”, dijo Zohar. “Estás tratando de controlar a otras personas, pero lo que necesitamos empezar a hacer es llevarlo internamente, y decir, ‘Si no se siente bien que esta persona te esté orbitando, establece algunos límites’”.

(c) 2024, Fortune