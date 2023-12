Las ventajas y desventajas que debe conocer antes de pasarse a las tarjetas de crédito virtuales

Las tarjetas de crédito virtuales asignan números de un solo uso, elevando la seguridad en transacciones digitales. (Archivo)

Introducir sus datos de pago en el sitio web de un comerciante no debería hacerle sudar la gota gorda. Pero con todas las violaciones de datos y la evolución de las tácticas de los estafadores de hoy en día, no te equivocas al sentirte un poco nervioso.

Ahí es donde entran en juego las tarjetas de crédito virtuales. En lugar de utilizar el número de cuenta permanente de su tarjeta física, las tarjetas de crédito virtuales le proporcionan un número de cuenta de un solo uso que puede utilizar para casi cualquier tipo de transacción online. Estas tarjetas casi mágicas pueden ayudarle a proteger su tarjeta de crédito de los defraudadores, además de ofrecerle algunas ventajas que su tarjeta física no le ofrece.

¿Qué es una tarjeta de crédito virtual?

Las tarjetas de crédito virtuales ocultan los verdaderos datos de su tarjeta de crédito para evitar que los procesadores de pagos y los estafadores vean el número real de su tarjeta de crédito.

Piense en una tarjeta virtual como el intermediario entre su cuenta de tarjeta de crédito y los comercios online. En lugar de introducir el número real de su tarjeta de crédito en el punto de venta, usted introduce un número completamente distinto, asignado por el emisor de su tarjeta a través de una tarjeta de crédito virtual. Si el emisor de su tarjeta ofrece tarjetas virtuales, por lo general puede solicitar una a través de su cuenta en línea y finalizar su transacción en cuestión de minutos.

Evite el acceso a datos sensibles utilizando tarjetas virtuales como intermediarias en sus compras online. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito virtuales?

Una tarjeta de crédito virtual realiza los pagos con cargo a la tarjeta de crédito a la que esté vinculada. Esto significa que seguirá ganando puntos, millas o devoluciones en efectivo cuando utilice una tarjeta virtual. A menudo puedes tener varias tarjetas virtuales vinculadas a una o varias de tus tarjetas de crédito. Puede crear tarjetas temporales para una sola compra o mantenerlas abiertas durante toda la vida de su tarjeta.

Algunos bancos ofrecen tarjetas virtuales gratuitas, mientras que otras empresas se especializan en emitir números virtuales para cualquier tarjeta de crédito que quieras utilizar. Esto supone una gran ventaja para quienes valoran las recompensas o las millas obtenidas con tarjetas que no ofrecen directamente opciones virtuales, como Chase.

Cómo solicitar una tarjeta de crédito virtual

Las tarjetas de crédito virtuales suelen ser emitidas (aunque no siempre) por el mismo banco que emite su tarjeta de crédito. No tiene que solicitar una tarjeta de crédito virtual porque no es una cuenta nueva ni una línea de crédito adicional. Se trata simplemente de un número de cuenta diferente vinculado a su tarjeta actual.

La mayoría de los bancos que participan en los números virtuales le permiten generar uno a través de la cuenta en línea de su tarjeta de crédito. Sin embargo, siempre puedes llamar al emisor de tu tarjeta para que te ayude si no sabes cómo obtener una tarjeta de crédito virtual. Hay algunos emisores que no ofrecen tarjetas virtuales en absoluto, así que si no encuentras cómo crear una tarjeta, ése podría ser el motivo.

Los números de tarjetas virtuales se generan fácilmente vía online, sin necesidad de tramitar una nueva cuenta o crédito. (Getty Images)

Por último, Google puede incluso pedirte que crees una tarjeta de crédito virtual en el momento de pagar. Cuando guardes una tarjeta en el autorrelleno de Google Chrome, es posible que aparezca una ventana emergente de Google preguntándote si deseas inscribir esa tarjeta en una tarjeta virtual. Esto creará otra opción para tus pagos online, evitando que se compartan los datos reales de tu tarjeta de crédito.

Ventajas de las tarjetas de crédito virtuales

“Una tarjeta de crédito por sí misma es fantástica, pero una tarjeta virtual la lleva al siguiente nivel”, afirma Rajeev Subramanyam, Vicepresidente Senior y Director General de Emburse Pay. Subraya que una de las mayores ventajas de las tarjetas virtuales es la gran variedad de posibilidades que suelen ofrecer. “Puedes emitir números de tarjeta únicos para cosas muy específicas... específicas para un comercio, específicas para un importe, específicas para una duración”. La capacidad de gestionar una tarjeta virtual también mejora significativamente con respecto a una tarjeta de crédito normal, y por múltiples razones.

Reciba una capa extra de seguridad

Las tarjetas de crédito virtuales le permiten utilizar su línea de crédito sin revelar nunca la información sensible grabada en el anverso de su tarjeta de crédito. Por ejemplo, si un comerciante que usted utiliza sufre una violación de datos, puede eliminar la tarjeta virtual que utiliza con ellos y generar otra para utilizarla en futuros pagos, con lo que la información de pago robada por los piratas informáticos queda obsoleta al instante.

Incluso puede crear tarjetas de crédito que caduquen automáticamente al cabo de un tiempo preestablecido. Cuando su información de pago cambia constantemente, es mucho menos probable que sea víctima de un fraude.

Las tarjetas de crédito virtuales permiten controlar gastos y pueden ser una solución práctica para pruebas gratuitas. (Freepik)

Las pruebas gratuitas son menos molestas

Lo peor de las pruebas gratuitas es que (normalmente) hay que introducir primero los datos de pago. Luego, si olvida cancelar la suscripción antes de que termine el periodo de prueba, el cargo se hará automáticamente en su tarjeta.

En lugar de esforzarte por recordar las pruebas gratuitas que tienes activas, puedes crear e introducir un número de tarjeta de crédito virtual que caduque al día siguiente. Entonces, cuando el servicio intente hacer el cargo en tu tarjeta, recibirá la notificación de que la forma de pago ha caducado, y ahí se acabará todo.

Control de gastos

Un uso muy práctico de las tarjetas de crédito virtuales es mantener las transacciones separadas.

Por ejemplo, algunas personas tienden a mezclar gastos personales y profesionales en la misma tarjeta de crédito. Si creas y utilizas una tarjeta de crédito virtual exclusivamente para los gastos de la empresa, podrás utilizar una tarjeta de crédito para todo y controlar fácilmente qué gastos son de la empresa. Esto puede ser de gran ayuda durante la temporada de impuestos, cuando analices tus transacciones en busca de compras que puedas desgravar.

La utilidad de las tarjetas virtuales en reservas de hoteles o alquiler de vehículos puede verse limitada debido a la necesidad de presentar una tarjeta física. (Archivo)

Finanzas empresariales simplificadas

“Algunas de las grandes ventajas que vemos en las tarjetas virtuales se refieren al control”, afirma Brent Jackson, CEO y fundador de la plataforma de gestión de gastos Torpago. Reconoce el valor de estas funciones para uso personal, pero subraya su importancia para las empresas. “Muchos de nuestros clientes implantan controles virtuales y tarjetas virtuales para poder dictar en qué gasta su equipo y dónde gasta los fondos corporativos... Se pueden emitir números de tarjeta específicos de 16 dígitos que sólo funcionen en determinados comercios, o que sólo funcionen a determinadas horas del día”.

Si usted es empresario, puede utilizar tarjetas de crédito virtuales para asegurarse, literalmente, de que no gasta ni un céntimo más de lo que quiere. Puede crear una tarjeta con un límite de gasto preestablecido para un proveedor con el que esté trabajando para evitar que le cobren de más; puede mantener a raya el gasto de los empleados limitando las compras a determinadas tiendas y puede eliminar potencialmente los agotadores informes de gastos manteniendo todos los gastos de los empleados en tarjetas de crédito virtuales (en lugar de reembolsarles los gastos en su propia tarjeta de crédito, lo que lleva a interminables formularios en línea y cargas de recibos).

Inconvenientes de las tarjetas de crédito virtuales

Las tarjetas de crédito virtuales son sin duda una gran herramienta, pero no son adecuadas para todas las situaciones. Pueden desconcertar a los comerciantes y dificultar las cosas más de lo necesario.

Las tarjetas virtuales no son físicas. No se pueden llevar en la mano como con una tarjeta de crédito física. Son útiles sobre todo para las compras realizadas a través del computador o el teléfono.

Las tarjetas de crédito virtuales evitan cargos no deseados tras pruebas gratuitas y simplifican la separación entre gastos personales y profesionales. (EFE/ Carolina Lotti)

Por eso, es posible que no puedan utilizarse al comprar en persona. Sin embargo, algunas carteras virtuales pueden ofrecer la opción de añadir tarjetas de crédito virtuales, lo que significa que si el terminal de tarjeta de crédito de un comercio acepta el pago por móvil, es posible que puedas mantener enmascarada la información de tu tarjeta de crédito real. También puedes pedir productos por Internet para recogerlos y quedarte en la tienda hasta que estén listos.

Puede ser difícil recibir devoluciones

Cuando solicitas un reembolso en tu tarjeta de crédito, es posible que el comerciante quiera devolver el dinero a la tarjeta que utilizaste para pagar. Esto puede resultar complicado si has utilizado una tarjeta de crédito virtual, concretamente una que ya ni siquiera existe.

Algunas reservas pueden ser complicadas

Cuando reservas un coche de alquiler o una estancia en un hotel, a veces te piden que presentes tu tarjeta de crédito en recepción. Las tarjetas de crédito virtuales no coincidirán con tus datos de pago online. En raras ocasiones esto arruinará tus planes de viaje, pero no está de más mencionarlo.

Para llevar

Una tarjeta de crédito virtual no es más que una mejora de su tarjeta de crédito actual. Añade seguridad a su cuenta al mantener en secreto sus datos de pago, y a menudo, le proporciona más herramientas de gestión que pueden ayudarle a presupuestar, controlar los gastos y vigilar a otros usuarios de la cuenta. Una vez más, una tarjeta de crédito virtual no es una cuenta nueva: funciona simplemente pasando los cargos a su tarjeta de crédito real para su procesamiento. Por tanto, abrir o cerrar una no afecta a su crédito.

(c) 2023, Fortune