Por qué las mujeres de la Generación X se llevan lo peor de ambos mundos, según experta

La lucha contra la discriminación de género en casa se suma al reto de alcanzar una práctica equitativa en el ámbito profesional. (Getty Images)

Hace tres años, me encontré en un enfrentamiento con mi marido. ¿La discusión? Quién recogería a los niños del colegio.

Te puede interesar: Siete consejos de los expertos para disfrutar y quedar bien en la fiesta corporativa de fin de año

Mi argumento: Perderé la oportunidad de reunirme con un cliente importante si no termino esta presentación ahora, lo que podría costarnos miles de dólares. Yo fui quien preparó los almuerzos de los niños, recogió las mochilas y los sacó a toda prisa por la puerta esa mañana. También fui yo quien aprovechó los descansos de cinco minutos para programar una cita con el dentista para mi hija menor y para enviar un correo electrónico al director del coro sobre los nervios de mi hijo autista.

La perspectiva de Scott: El tráfico sería una locura si saliera ahora mismo de su consulta de fisioterapia para recogerlos. Sería un gran inconveniente. Recogí a los niños. Estaba enfadada, pero reflexioné en silencio y sentí que la falta de respeto y la carga mental pesaban sobre mis hombros.

Te puede interesar: La calidad del sueño de los empleados puede ser la siguiente prioridad de recursos humanos en materia de salud mental

Mi marido no es una excepción. Yo no soy fácil de convencer. Soy una médica experimentada, formada en Stanford, que ha escrito tres libros sobre la integración de la vida laboral y familiar para las madres. Cuando discutimos aquel día, ambos habíamos leído Fair Play y sabíamos exactamente cómo tratar nuestro matrimonio como la sociedad empresarial que era, al menos en teoría. Conocía todas las estrategias y sugerencias prácticas para acabar con la discriminación de género en el ámbito personal y profesional y, sin embargo, seguía existiendo en mi propia casa y también en mi lugar de trabajo.

Por qué las mujeres de la Generación X se llevan lo peor de ambos mundos

Cuanto más hablaba con otros expertos en mi campo, más me daba cuenta de que aquel día no estaba sola. Hay una diferencia entre entender las estrategias y ponerlas en práctica y resulta que la mayoría de nosotras deseamos la igualdad más que casi nada, pero no podemos conseguirla para salvar nuestras vidas. Nuestros salarios siguen siendo inferiores a los de los hombres.

Te puede interesar: Existen cinco personalidades en el lugar de trabajo, un par de ellas tienen más probabilidades de convertirse en jefe

Nos marchamos en masa durante la pandemia de COVID-19 para cargar con las necesidades de cuidado de nuestros hijos. Se cuestiona nuestra lealtad corporativa cuando abogamos por el trabajo a distancia y los horarios flexibles. Nuestros compañeros siguen esperando que vayamos a recoger a sus hijos, incluso cuando no tiene ningún sentido práctico.

¿Por qué no tenemos más equidad? ¿Por qué nos sentimos constantemente fracasados, sobrecargados por nuestras exigencias profesionales y personales, al límite sin nada más que dar, incluso cuando sentimos que nunca damos lo suficiente? ¿Qué más podemos hacer? Tal vez, irónicamente, empiece por permitirnos hacer menos.

La mujeres de la Generación X se enfrenta al desafío de desempeñarse en múltiples roles mientras mantiene su bienestar personal. (Getty Images)

Créanme, estoy totalmente a favor de abordar los problemas estructurales que frenan a las madres trabajadoras, como educar a los hombres sobre la carga mental que soportan las mujeres, desarrollar políticas más favorables en el lugar de trabajo y enseñar estrategias prácticas a lo Fair Play. Sin embargo, cuando aislamos nuestros esfuerzos a este enfoque basado en sistemas, nos perdemos un paso importante y fundamental para las mujeres que existen dentro de ellos. Podemos enseñar estrategias de integración de la vida laboral y familiar a las mujeres con una carrera profesional hasta que se nos ponga la cara azul, pero decirles a las madres más y más formas de arreglar sus vidas con “cómos” no es la respuesta completa.

Las mujeres de la Generación X fueron educadas para hacer dos cosas a la vez: actuar de acuerdo con los roles tradicionales de género y ser empresarias independientes y centradas en su carrera profesional. Estas mujeres siguen encargándose de la mayoría de las tareas domésticas mientras se inclinan por el trabajo cada día. Nos educaron, literalmente, para hacerlo todo. Estamos programadas para funcionar en exceso. Por eso nos parece ridículo programar el descanso ¿Cuidar de nuestras propias necesidades si eso incomoda a otra persona? Qué egoísmo.

Es la razón por la que hace años me encontré a mí misma diciendo: “Iré a buscarlos”, en lugar de hacer un plan más justo con mi marido para recogerlos del colegio. Mi arraigada creencia de que su tiempo importaba más que el mío era lo que me frenaba, no una laguna de conocimientos o una falta de herramientas en mi caja de herramientas de crianza o de pareja.

Mujeres de la Generación X cargan con la mayoría de las tareas domésticas mientras persiguen una carrera profesional, enfrentando una gran carga mental. (Getty Images)

No es de extrañar que no estemos solucionando lo bastante rápido los problemas de equidad laboral y doméstica a los que se enfrentan las mujeres. No es sólo porque tengamos trabajo que hacer a nivel sistémico o estratégico, sino también porque no hemos abordado una cuestión fundamental: el porqué de la forma de actuar de estas mujeres. Si realmente queremos avanzar en el empoderamiento de las mujeres centradas en su carrera profesional, primero tenemos que mostrarles cómo verse a sí mismas tal y como son: merecedoras del mismo propósito, alineación y tiempo libre que los hombres que trabajan y son padres a su lado. Tenemos que mostrar a las madres trabajadoras que sus propias prioridades y su paz importan más que cualquier lista de tareas.

Esa conversación en la escuela sería muy diferente si mi marido y yo la tuviéramos hoy, no porque haya aprendido algo más a lo largo de los años sobre dividir y conquistar, sino porque he aprendido mucho más sobre mí misma. Cuando las mujeres trabajadoras entienden cómo han sido condicionadas desde el nacimiento para funcionar en exceso y cuando construyen una base inquebrantable basada en honrarse a sí mismas y proteger su propia paz, es cuando dan un paso hacia su poder. Es entonces cuando nos convertimos en los profesionales, los padres y las personas que estamos destinados a ser, sin importar las circunstancias y es entonces cuando las mujeres se ganan por fin el respeto que merecen.

(C) 2023, Fortune