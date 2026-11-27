Carey Washington Vinson murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras dormía en una carpa junto al río Blackwater (Instagram)

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Un joven de 19 años murió tras recibir un disparo mientras dormía en una carpa durante un campamento junto al río Blackwater, en el noroeste de Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Santa Rosa investiga el caso y busca identificar a quienes habrían efectuado una serie de tiros desde la orilla opuesta antes de alejarse en un vehículo.

La víctima fue identificada como Carey Washington “Wash” Vinson, estudiante de segundo año de Historia en la Universidad Estatal de Florida (FSU) e hijo de Joe Vinson, comisionado electo del condado de Escambia. El joven participaba de una excursión con amigos cerca de la localidad de Holt cuando fue alcanzado en la cabeza por una bala.

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Las autoridades no informaron sobre detenidos ni sospechosos. El subjefe de la oficina del sheriff, Randy Tifft, indicó que los investigadores aún intentan determinar el motivo y las circunstancias del tiroteo.

La llamada de emergencia llegó después de las 23.00

La Oficina del Sheriff del condado de Santa Rosa recibió un llamado al 911 poco después de las 23.00 del domingo 22 de noviembre por un tiroteo en un área de acampe cercana al río. Al llegar, los agentes encontraron a Vinson dentro de su carpa con una herida de arma de fuego en la cabeza, informó ABC News. Poco después fue declarado muerto en el lugar.

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Tifft explicó que los testigos oyeron disparos provenientes de la otra ribera. “Al otro lado del río había un vehículo y desde allí se efectuaron algunos tiros. Por ahora no sabemos desde qué punto exacto ni en qué dirección”, declaró el funcionario a la cadena local WEAR, citada por ABC News.

Los campistas también informaron que habían visto luces de un vehículo en la orilla contraria. Tras los disparos, el automóvil se puso en marcha y abandonó la zona, de acuerdo con el relato de Tifft.

El grupo estaba formado por 13 jóvenes y dos adultos que los acompañaban, contó Joe Vinson en una entrevista con CBS News. Uno de los amigos de la víctima, capacitado como técnico en emergencias médicas, le practicó maniobras para mantenerlo con vida durante unos 40 minutos mientras aguardaban la llegada de los paramédicos, relató el padre.

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El padre sostiene que los tiradores sabían que el campamento estaba ocupado

Joe Vinson afirmó que los atacantes vieron la fogata del campamento y dispararon de forma deliberada contra el grupo (Instagram)

Joe Vinson rechazó que la muerte de su hijo haya sido consecuencia de un accidente de caza o de una bala perdida. En una publicación en redes sociales, afirmó que las personas situadas al otro lado del río habrían apuntado deliberadamente hacia el banco de arena donde acampaban los jóvenes.

“Por lo que entendemos, una o más personas se pararon en la orilla opuesta y apuntaron con un arma al campamento, sabiendo que estaba ocupado”, sostuvo Vinson, de acuerdo con BBC News. “Estaban lo bastante cerca como para ver la fogata y oír a la gente hablar”.

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El padre aseguró que los campistas escucharon una primera ráfaga de disparos, gritaron que había personas en el lugar y oyeron una segunda secuencia de tiros. También señaló que, antes de que el vehículo se alejara, los presentes percibieron risas desde el sector de donde procedieron los disparos.

“No fue un accidente”, dijo Vinson a CBS News. “Dispararon intencionalmente hacia este campamento”. Sin embargo, esa hipótesis corresponde al testimonio del padre y no ha sido confirmada públicamente por los investigadores.

Tifft señaló que todavía es temprano para establecer si se trató de un ataque dirigido o de un hecho fortuito. “Estamos revisando todas las vías”, aseguró el funcionario a WEAR.

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La policía descarta que se tratara de una actividad de caza

Las autoridades indicaron que la investigación se desarrolla como un hecho criminal y solicitaron colaboración pública para reconstruir los movimientos registrados alrededor del área de Deaton Bridge, próxima al parque estatal Blackwater River.

Tifft descartó que la versión de una cacería pueda justificar los disparos ocurridos a esa hora. “Nadie debería estar disparando o cazando a las 23.30”, manifestó a WEAR. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida también participa de las diligencias.

La oficina del sheriff pidió a quienes hayan observado vehículos, luces u otra actividad inusual en las inmediaciones que se comuniquen al 850-983-1190, opción 1. También se pueden aportar datos de forma anónima a Crime Stoppers, a través del 850-437-7867.

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“Hasta una información que parezca insignificante puede resultar útil para los investigadores”, remarcó la oficina del sheriff. Joe Vinson, por su parte, pidió que quienes conozcan algún dato se presenten ante las autoridades para que el responsable o los responsables sean identificados.