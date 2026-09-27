Un joven de 18 años fue detenido tras el hallazgo de una mujer desmembrada en un complejo de apartamentos en Georgia

Kingston Bradley, de 18 años, enfrenta cargos de asesinato con malicia por la muerte de Shanteria Mosley, hallada desmembrada en el complejo donde ambos vivían (Cobb County Sheriff's Office/Facebook)

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La noche del miércoles, la Policía de Smyrna respondió a un llamado por persona desaparecida en el complejo Park Valley Apartments, en Georgia.

Antes de que terminara la jornada, ese mismo lugar se convirtió en la escena de uno de los crímenes más perturbadores que los investigadores locales recuerdan: el asesinato y desmembramiento de Shanteria Mosley, conocida como “KT” por su entorno.

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Kingston Bradley, de 18 años y residente del complejo, fue detenido y acusado de asesinato con malicia y ocultamiento de la muerte de otra persona, informó ABC News.

El joven no realizó declaraciones ante los investigadores, de acuerdo con la portavoz policial Meredith Holt.

El Departamento de Policía de Smyrna ejecutó múltiples órdenes de allanamiento y analizó pruebas en distintos escenarios vinculados al crimen (WSB)

Una llamada por desaparición precedió el inicio de la investigación por homicidio

Los familiares explicaron que la última vez que vieron a Mosley fue en Atlanta, afirmó Holt durante una conferencia de prensa recogida por ABC News.

Un agente recorrió el lugar, tocó puertas y entrevistó a residentes durante cerca de media hora. Después, indicó a la familia que presentara la denuncia de desaparición ante las autoridades de Atlanta, relató la portavoz.

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Unos 30 minutos tras la salida del agente, los policías recibieron otro aviso y regresaron a Park Valley Apartments. En esa segunda intervención comenzó la pesquisa por homicidio.

“Es un crimen impactante. No sé cómo describirlo de otra manera”, sostuvo la teniente Holt ante la prensa. La funcionaria acumula 25 años de trayectoria en las fuerzas de seguridad.

Quienes conocían a Mosley la llamaban "KT". Fueron sus seres queridos quienes, al no tener noticias de ella, pusieron en marcha la cadena de eventos que llevó al descubrimiento del crimen (Shateria Geddie/Facebook)

La orden judicial describió heridas de arma blanca y rastros de sangre en el apartamento

La acusación contra Bradley se amplió el viernes, cuando la policía halló más restos humanos dentro de bolsas de basura en el baúl de un vehículo. Una de las bolsas mostraba el contorno de una parte del cuerpo, precisó el Departamento de Policía de Smyrna en un comunicado.

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La oficina del médico forense del Condado de Cobb abrió las bolsas y confirmó que contenían partes humanas. Más tarde, la policía notificó a la familia que había localizado todos los restos e identificó a la víctima, informó The Atlanta Journal-Constitution.

La orden de arresto citada por el diario establece que el torso de Mosley tenía cortes y heridas de arma blanca. El documento no precisa la causa oficial de muerte.

El mismo expediente judicial señala que los agentes hallaron una gran cantidad de sangre dentro del apartamento de Bradley. Las manchas eran compatibles con un homicidio y el desmembramiento de un cuerpo, consignó el diario.

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Un testigo habría visto al acusado con un contenedor plástico dentro del complejo. El joven dejó caer el recipiente y escapó al advertir su presencia, de acuerdo con informaciones locales citadas por USA Today.

El expediente judicial determinó que la cantidad de sangre hallada en el departamento del acusado era compatible con un homicidio y el desmembramiento de un cuerpo (WSB)

La Policía de Smyrna analiza si hubo otros implicados en el caso

Los detectives ejecutaron varias órdenes de allanamiento y analizan material incautado en distintos lugares vinculados al caso.

Holt aseguró que la investigación incluye entrevistas a múltiples personas para determinar la relación entre Bradley y Mosley, y si hubo otros involucrados. “Seguimos con las entrevistas para establecer si puede haber otros sospechosos”, declaró en afirmaciones recogidas por ABC News.

FOX 5 Atlanta indicó que documentos judiciales mencionan una sierra con sangre, un trapeador, un balde con agua, una limpiadora de alfombras y olor a lejía en el departamento del acusado. La policía aclaró que todavía procesa esos elementos y no vinculó de forma directa al detenido con un instrumento usado en el desmembramiento.

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Las autoridades no descartaron la existencia de cómplices y confirmaron que entrevistaron al padre de Bradley, quien estaba en el apartamento la noche del crimen (11Alive)

Bradley vivía con su padre, quien estaba en el apartamento el miércoles, señaló el canal local. Los investigadores también entrevistaron al hombre como parte de las diligencias.

El acusado compareció por primera vez ante un tribunal del Condado de Cobb el jueves. El juez rechazó concederle fianza y su próxima audiencia está prevista para octubre, de acuerdo con FOX 5 Atlanta.

Las autoridades no encontraron, hasta ahora, indicios que conecten este homicidio con otras víctimas o delitos.