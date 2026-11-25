Los abogados de Christa Pike solicitaron ante un tribunal federal que psicólogos externos evalúen las secuelas del procedimiento de ejecución fallido en Tennessee. (Toshi Kazama)

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Los abogados de Christa Pike presentaron una moción ante un tribunal federal en Nashville, Tennessee, para que dos psicólogos clínicos externos la evalúen de forma independiente, sin la presencia de su equipo legal. La defensa sostiene que dos meses después del fallido procedimiento de ejecución del 30 de septiembre, aún se desconoce el alcance total de las lesiones físicas y psicológicas de Pike. La solicitud se incorporó al caso federal de Pike de 2022 con un pedido de audiencia de emergencia, informó CNN.

El Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC) se opuso al acceso de los especialistas. En un correo electrónico incorporado al expediente judicial, un abogado del organismo sostuvo que esas visitas “equivaldrían a un tratamiento continuo, que, como se indicó anteriormente, está prohibido”, y subrayó que el TDOC “es responsable de la administración general de los servicios de salud mental para los reclusos bajo su custodia”.

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La defensa de Christa Pike pide psicólogos especializados en trauma y tortura para evaluar su estado

La defensa no solicita una evaluación médica genérica. Los dos profesionales que el equipo legal quiere incorporar tienen perfiles específicos: uno cuenta con especialización en trauma complejo y el otro, con experiencia en tortura y trauma. Según la moción presentada el lunes 24 de noviembre, ambos llevarían a cabo sus entrevistas de forma directa con Pike, sin abogados presentes.

El Departamento de Corrección de Tennessee rechazó el ingreso de los especialistas con el argumento de que la atención de salud mental corresponde a su personal penitenciario. (Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS)

Los representantes legales sostienen que esa modalidad de evaluación es necesaria para establecer con precisión qué daños sufrió Pike a raíz del procedimiento fallido. La defensa enfatiza en el expediente que “el alcance total de las lesiones” de su representada “aún no se conoce”.

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Christa Pike recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre y sobrevivió al intento de ejecución

El 30 de septiembre, el estado de Tennessee intentó ejecutar a Pike mediante inyección letal. El protocolo del TDOC contempla el uso de dos jeringas de 50 mililitros de pentobarbital —un barbitúrico de acción rápida— y autoriza una segunda dosis si la primera no produce el resultado esperado. Pike recibió ambas dosis. Aun así, su corazón no dejó de latir.

La defensa de la reclusa requirió peritos con formación en trauma complejo y tortura para llevar a cabo entrevistas directas sin intermediarios legales. (REUTERS/Seth Herald)

Tras el procedimiento, fue trasladada a un centro médico. Según su equipo legal, llegó al hospital inconsciente, con los brazos “hinchados, quemados y con ampollas”, y requirió respirador artificial. Sus abogados no esperaban que sobreviviera. Sin embargo, Pike recuperó la conciencia, retomó la capacidad de hablar el 6 de octubre y comenzó a caminar con asistencia. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) la señala como la primera persona en sobrevivir tras recibir las drogas letales durante una ejecución.

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Pike, de 50 años, fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Knoxville en 1995. Iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Tennessee defiende el aislamiento de Christa Pike y el fiscal general rechaza el pedido de la defensa

Desde su regreso del hospital, Pike permanece en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson (DJRC), en condiciones de aislamiento. La defensa sostiene que esa situación vulnera un acuerdo firmado en 2024 con el estado, que modificó las condiciones de reclusión de Pike y le permitía trabajar y relacionarse con otras reclusas.

El fiscal general Jonathan Skrmetti desestimó la moción de la defensa y el tribunal federal programó una audiencia para examinar las condiciones de reclusión. (REUTERS/Seth Herald)

El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, respondió a la moción de emergencia y rechazó los argumentos de la defensa. Según una copia del escrito obtenida por la revista People, Skrmetti afirmó que el TDOC tiene “el deber constitucional de brindar atención médica a Pike” y que ella “no puede obligar al TDOC a comprometer ese deber”. El funcionario argumentó además que la petición de Pike de integrarse a la población penitenciaria general “no es médicamente apropiada” ni “adecuada para su clasificación de máxima seguridad”.

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“La moción para hacer cumplir el acuerdo debe ser denegada. Los demandados no han incumplido el acuerdo”, escribió Skrmetti en su respuesta judicial, según People.

Pike habló por primera vez en octubre y un juez federal fijó audiencia para diciembre

En su primera declaración pública tras el procedimiento fallido, Pike describió el impacto que le dejó la experiencia. “El dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, afirmó en un comunicado difundido por sus abogados el 30 de octubre. También señaló: “Me estoy recuperando y sé que me voy a fortalecer. Pero sanar no es lo mismo que estar bien”.

La justicia condenó a Pike en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, lo que representaba la primera ejecución de una mujer en Tennessee en dos siglos. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

En ese mismo comunicado, Pike aludió a su situación en la enfermería: “Durante el último mes, he estado en gran medida aislada en el ala médica de la prisión, lejos de otras personas y de los vínculos humanos que tanto significan para mí”, según el expediente citado por People.

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Un juez federal fijó para el 1 de diciembre una audiencia sobre las alegaciones de aislamiento ilegal y condiciones de reclusión inadecuadas. La moción de emergencia para acceder a los psicólogos externos permanece pendiente de resolución, en un caso que sigue sin respuesta sobre el futuro de la pena de muerte por inyección letal en Tennessee.