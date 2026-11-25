La justicia federal de Texas condenó a Liover Leon-Hernandez a 46 meses de cárcel y a Orlandi Castillo Leon a 37 meses por fraude bancario (Captura de video)

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Dos ciudadanos cubanos fueron condenados a prisión federal por un esquema de fraude que comprometió 1.530 números de tarjetas de crédito y débito en Laredo, Texas, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas el 19 de noviembre.

Liover Leon-Hernandez, de 33 años, recibió una pena de 46 meses de prisión, mientras que Orlandi Castillo Leon, de 35, fue sentenciado a 37 meses, precisó la fiscalía. El juez federal Ivan L. R. Lemelle dictó las condenas después de que ambos admitieran su responsabilidad en los cargos presentados.

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Castillo Leon se declaró culpable el 8 de abril de 2026 y Leon-Hernandez hizo lo propio el 6 de mayo, detalló el Departamento de Justicia. Los acusados reconocieron haber poseído 15 o más dispositivos de acceso falsificados o no autorizados con intención de defraudar, además de usar información de identidad de otras personas sin permiso legal.

El medio CiberCuba, que citó el comunicado de la fiscalía, indicó que Leon-Hernandez cuenta con residencia permanente legal en Estados Unidos y Castillo Leon tiene una solicitud de asilo en curso. Las autoridades estadounidenses esperan que ambos enfrenten procedimientos migratorios al finalizar sus condenas.

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La denuncia de un agente de CBP abrió la investigación en marzo de 2025

Los dos sentenciados enfrentarán procedimientos migratorios en Estados Unidos una vez que cumplan sus penas de prisión (Captura de video)

La pesquisa comenzó el 31 de marzo de 2025, cuando un agente especial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó sobre operaciones que no había autorizado en la tarjeta gubernamental que utilizaba para viajes, afirmó la fiscalía.

Las transacciones se realizaron en un supermercado de Laredo, aunque el agente tenía la tarjeta física consigo y se encontraba en Houston cuando ocurrieron las compras. Esa discrepancia permitió a los investigadores establecer que los datos bancarios habían sido copiados, explicó el comunicado oficial.

Las grabaciones de seguridad del establecimiento mostraron a los dos procesados mientras utilizaban siete cuentas de tarjetas de crédito o débito pertenecientes a otras personas. Con ellas adquirieron tarjetas de regalo y productos de uso personal, sostuvo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.

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A partir de la información de las víctimas, los investigadores identificaron un lugar en común donde se habían efectuado pagos antes de que aparecieran los cargos fraudulentos. Las averiguaciones condujeron a una estación de servicio de la empresa Valero en Laredo, tal y como recogió CiberCuba.

Un dispositivo oculto en un surtidor permitió obtener los datos bancarios

Leon-Hernandez intentó tragar una memoria USB con datos de 1.530 tarjetas bancarias durante el allanamiento de su vivienda (Captura de video)

Dentro de uno de los surtidores de combustible, los agentes hallaron un skimmer, un artefacto diseñado para capturar la información de las bandas magnéticas de las tarjetas durante los pagos. La fiscalía aseguró que el dispositivo era parte del mecanismo utilizado para conseguir los datos bancarios de los clientes.

Ese tipo de aparato permite que los delincuentes almacenen números de tarjetas y otra información asociada a las operaciones. Posteriormente, esos datos pueden emplearse para efectuar compras no autorizadas o codificar tarjetas falsas, explicó el Departamento de Justicia al describir el caso.

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Las autoridades ejecutaron órdenes de registro el 16 de julio de 2025 en la vivienda que compartían los acusados. Durante el operativo, Leon-Hernandez intentó tragarse una memoria USB con 1.530 números de tarjetas robadas, de acuerdo con la versión de la fiscalía.

El registro también permitió incautar un lector y grabador de bandas magnéticas, tarjetas de regalo, giros postales y una tarjeta falsa de American Express. Esta última contenía los datos bancarios de un cliente de Illinois, señaló el comunicado citado por CiberCuba.

Los condenados siguen bajo custodia federal antes de su traslado

Tras las sentencias, Castillo Leon y Leon-Hernandez permanecen detenidos a la espera de ser trasladados a centros penitenciarios federales que la Oficina de Prisiones todavía debe asignar, sostuvo la fiscalía.

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La investigación estuvo a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP. La Policía de Laredo y el Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas colaboraron en el caso, aseguró el Departamento de Justicia.