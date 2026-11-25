Las autoridades de Florida arrestaron a seis trabajadores de la carnicería Ali Meat International bajo cargos de crueldad animal (Fox 13 Tampa Bay)

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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes el arresto de seis trabajadores de Ali Meat International, una carnicería halal de Orlando que organizó un evento público de matanza en junio de 2025 durante el que, según la investigación, animales fueron torturados, un menor fue obligado a degollar una oveja y se detectaron múltiples irregularidades sanitarias.

“Este matadero musulmán no era un mercado de carnes común ni una carnicería típica”, declaró Uthmeier en la conferencia de prensa. Además agregó: “Era un lugar que facilitó el abuso y la tortura extrema y atroz de animales. Lo que muestran los videos solo puede describirse como maldad pura”.

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El Departamento de Agricultura federal revocó la autorización de faena del establecimiento tras el allanamiento en Orlando (Google Maps)

Seis detenidos tras un allanamiento que cerró el local

El viernes 20 de noviembre, agentes del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) ejecutaron órdenes de allanamiento en las instalaciones de Ali Meat International y arrestaron a cinco trabajadores y al gerente, Nadeem Shakeel, de 44 años.

Los seis permanecen detenidos en la cárcel del condado de Orange, aunque Shakeel y Belal Khaled Dohast, de 45 años, habían obtenido libertad bajo fianza el lunes.

Los otros cuatro acusados son Gelacio Santiz, de 36 años, y Lorenzo Santis Díaz, de 26, ambos de México; Muhammad Irfan Khan, de 44 años, de Pakistán; y Jean Deolis, de 57 años, de Haití.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió órdenes de retención contra estos últimos cuatro, que según la fiscalía se encuentran en el país de forma irregular. “Serán procesados aquí y recibirán su castigo antes de que, en última instancia, regresen a sus países de origen”, afirmó Uthmeier.

La empresa, incorporada en Florida en 2012, está al menos temporalmente cerrada. Sus dueños, registrados en documentos estatales como Mohammad y Kalsoom Razzaq, no respondieron solicitudes de comentario.

El allanamiento también contó con la presencia de la secretaria de Agricultura federal, Brooke Rollins, quien informó en X que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) revocó el permiso del local para faenar sin inspectores federales presentes.

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Las autoridades de Orlando arrestaron a seis trabajadores de una carnicería acusados de delitos de crueldad animal tras una matanza pública (WESH 2)

La investigación comenzó con un video filmado durante la festividad Eid al-Adha

Según la fiscalía, el FDACS recibió en agosto de 2025 imágenes grabadas durante un evento que Ali Meat organizó en junio de ese año, en el marco del Eid al-Adha, una festividad del calendario islámico. En el encuentro, los clientes podían comprar animales y participar directamente en su faena.

Animal Outlook, una organización de defensa animal con sede en Washington D.C., presentó la denuncia formal ante las autoridades estatales. El director ejecutivo del grupo, Ben Williamson, señaló que la investigación pareció desacelerarse hasta que comentaristas conservadores en internet amplificaron el caso en los últimos meses.

La organización publicó en línea un video de cinco minutos, editado a partir del material original de dos días de duración, que el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, calificó como evidencia de prácticas que “no tienen nada que ver con la agricultura legítima”.

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Simpson, que agradeció la labor de su equipo —en particular del coronel Adams y los agentes especiales Lee, Sloan y Stowers—, advirtió que “si alguien sabe dónde se producen estas prácticas, queremos saberlo, porque estamos trabajando en otros casos”.

La organización Animal Outlook impulsó la denuncia formal a partir de videos registrados durante la festividad religiosa de Eid al-Adha (Animal Outlook/WESH 2)

Animales torturados y un menor forzado a matar una oveja

Los cargos presentados describen en detalle las prácticas documentadas: decenas de corderos y ovejas colgados boca abajo de los tobillos con la garganta cortada, dejados desangrarse; trabajadores que caminaban sobre los cuerpos de animales que agonizaban; ganado electrocutado con picanas en la boca y el hocico de forma repetida, golpeado con palas y con la cola retorcida.

La fiscal estatal Lauryn Day, designada como fiscal principal del caso, dijo que los investigadores presenciaron “incontables problemas sanitarios” durante el allanamiento del viernes: animales vivos chapoteando en barro y heces, y cadáveres procesados en áreas de almacenamiento con ropa sucia y basura.

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Quizás el testimonio más perturbador es el que describe a un menor de doce años al que un empleado guio de la mano para que degollara una oveja joven. “El personal tomó su mano, sostuvo el cuchillo y lo hizo cortar la garganta y serruchar a un cordero joven”, detalló Uthmeier. “Someter a niños de primera mano a este comportamiento atroz es impensable”.

Shakeel admitió haber organizado el evento y manejado el dinero. Santiz reconoció haber iniciado el proceso de faena en animales que aún estaban conscientes. En la oficina de Shakeel también fue hallado un rifle robado.

Day recalcó que las prácticas “fueron mucho más allá de cualquier sacrificio religioso humano”, con denuncias que se remontan a 2021. “Los miembros de nuestra comunidad apoyaron este negocio bajo la falsa impresión de que lo que consumían era carne halal”, señaló.

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“Lo que descubrimos es que, durante años, los animales en Ali Meat experimentaron exactamente lo contrario de cualquier trato humano”, subrayó la fiscal.

La fiscalía constató que el personal del matadero forzó a un menor de doce años a degollar a una oveja (Animal Outlook/WESH 2)

Los cargos y las penas máximas que enfrentan los acusados

Shakeel fue acusado de nueve cargos de crueldad animal agravada con intención de tortura, dos cargos de maltrato agravado o muerte de ganado, conspiración para cometer esos delitos y robo mayor de un arma de fuego. De ser condenado en todos los cargos, enfrentaría más de 100 años de prisión.

Dohast enfrenta hasta 25 años; Santiz y Díaz, hasta 20 años cada uno; Khan y Deolis, hasta 10 años cada uno. La fiscalía señaló que los cargos por maltrato de ganado tienen una pena mínima obligatoria.

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Day fue categórica al desligar el caso de cualquier implicación religiosa: “Este caso no es sobre religión. Las creencias religiosas no otorgan una licencia para ignorar las leyes de bienestar animal ni para someter a los animales a sufrimiento innecesario. La fe nunca puede usarse como escudo para la crueldad”.

Por su parte, Uthmeier advirtió que históricamente algunos jueces fueron “demasiado lenientes” en casos similares y que la fiscalía buscará penas acordes a la gravedad de los hechos.

También destacó que la legisladora Meg Weinberger impulsó en años recientes mejoras legislativas que endurecen las penas por abuso animal y agravan los cargos cuando hay menores involucrados.

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La investigación sigue abierta y se esperan más arrestos

Uthmeier confirmó que la investigación continúa y que podrían producirse nuevos arrestos. “Donde encontremos otras pistas y personas que formaron parte de esta actividad coordinada, procederemos con más arrestos y más procesamientos”, afirmó.

El Estado analiza acciones legales civiles para proteger a los consumidores que compraron carne faenada bajo la falsa etiqueta halal (Fox 13 Tampa Bay)

También señaló que el USDA tiene acciones civiles pendientes contra el negocio y que el Estado evalúa eventuales reclamos civiles en favor de los consumidores que adquirieron carne bajo la etiqueta halal sin que lo fuera.

Los acusados tuvieron sus audiencias iniciales entre el sábado y el lunes, según informó Day. Todos obtuvieron fianza con condiciones que incluyen no tener contacto entre sí, no regresar a Ali Meat y no acercarse a animales.

Los animales que permanecían vivos en las instalaciones al momento del allanamiento fueron entregados a un custodio temporal mientras el USDA coordina su traslado definitivo.

La causa será llevada ante el Noveno Circuito Judicial de Florida y todos los acusados serán ser considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario.