Schlessel usó su red de contactos dentro de la comunidad judía ortodoxa para reclutar inversores durante los primeros meses de la pandemia (REUTERS/Jeenah Moon)

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La pandemia fue el anzuelo. Jason Doni Schlessel, de 32 años y residente en West Hempstead, usó el caos sanitario del COVID-19 para montar un esquema de inversión ficticio que le permitió captar más de USD 36,7 millones de al menos 47 personas entre mayo de 2020 y abril de 2022.

Fue arrestado el martes 24 de noviembre; ese mismo día la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York desclasificó la acusación formal. Es una acusación: no hay condena y el imputado goza de presunción de inocencia.

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Lo que hacía Schlessel funcionar, según el expediente, era la confianza. Se movía dentro de la comunidad judía ortodoxa de Queens y de Hatzolah, el servicio de ambulancias voluntario al que él mismo pertenecía: compañeros de guardia, amigos y conocidos que le creyeron cuando prometió ganancias seguras comprando y revendiendo insumos médicos importados.

Algunos de esos inversores, dice la acusación, trajeron a su vez a otros a participar.

Mientras el mundo buscaba insumos médicos con urgencia, los envíos de PPE prometidos a los inversores nunca salieron de ningún puerto (REUTERS/Mike Segar/Archivo)

Facturas falsas y apuestas en línea

Los fiscales sostienen que Schlessel operó a través de Jolt Supplies LLC y Jason Schlessel Consultancy LLC, y prometió rendimientos de entre 8% y 30% en un plazo de 14 a 60 días.

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Según la acusación, no tenía proveedores, envíos ni clientes, y respaldó el negocio con órdenes de compra y facturas falsificadas.

El esquema funcionaba como una pirámide: pagaba a inversores anteriores con dinero de los nuevos.

La fiscalía afirma que desvió unos USD 26 millones a apuestas deportivas y casinos en línea; de ese total, perdió cerca de USD 4,7 millones, y usó otros USD 3,5 millones en gastos personales.

Los fondos captados de al menos 47 víctimas terminaron, en su mayor parte, en plataformas de apuestas deportivas y casinos digitales en lugar de en ningún proveedor de insumos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Como se alega, Schlessel apuntó a amigos, compañeros voluntarios y miembros de la comunidad judía ortodoxa, que creían invertir en cargamentos de equipos de protección”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr. en declaraciones recogidas por Long Island Business News.

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“Los esquemas de fraude que se aprovecharon de la pandemia son especialmente vergonzosos, porque una crisis sanitaria aterradora fue usada como vehículo para mentir, robar y estafar”, agregó.

El fiscal federal a cargo del caso es el mismo que en los últimos meses impulsó una serie de causas por fraude pandémico en el Distrito Este de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

La defensa de Schlessel, a cargo de Nicholas Kaizer, socio de Levitt & Kaizer, firma con sede en el bajo Manhattan, respondió de forma escueta al mismo medio: “Abordaremos estos cargos en el tribunal”.

Schlessel enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y hasta 10 años por cada uno de los tres cargos de transacciones con dinero de origen criminal.

El caso (26-CR-324) quedó a cargo de la jueza Natasha C. Merle.

Kaizer integra Levitt & Kaizer, firma de defensa penal que atiende casos en tribunales federales de Nueva York (LinkedIn)

Se declaró no culpable y le fijaron una fianza de USD 100.000

Según informó Newsday, Schlessel se declaró no culpable de todos los cargos durante la audiencia inicial.

Kaminsky fijó una fianza de USD 100.000 y le ordenó no participar en apuestas mientras el expediente esté en trámite.

Además de las penas de prisión, la acusación prevé el posible decomiso de bienes y fondos que, según la fiscalía, procedan de las operaciones atribuidas a Schlessel.

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