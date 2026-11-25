Operadores de divisas siguen la evolución de los mercados en Seúl, Corea del Sur, en una jornada marcada por la caída del índice Kospi (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

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La venta de acciones de empresas vinculadas con la inteligencia artificial se profundizó este miércoles y extendió las pérdidas a los mercados internacionales. El regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia no alcanzó para recuperar la confianza de los inversores, que volvieron a desprenderse de títulos tecnológicos ante las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en infraestructura para IA.

Según informó The Wall Street Journal, los futuros del Nasdaq-100 caían alrededor de un 3% durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street y cotizaban por debajo de los niveles registrados antes del regreso de Huang, el lunes. En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur retrocedió un 6%, arrastrado por las pérdidas de las compañías de semiconductores, mientras que las acciones de SoftBank, uno de los principales inversores de OpenAI, se desplomaron un 15%.

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La presión también alcanzaba a algunas de las empresas más representativas del sector. Nvidia, la compañía de infraestructura de inteligencia artificial CoreWeave y Anthropic, desarrolladora del modelo Claude, registraban bajas en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, no logró calmar a los inversores con su regreso a la conducción de la compañía (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Por qué caen las acciones tecnológicas

El retroceso refleja un cambio en la percepción de los inversores sobre el negocio de la inteligencia artificial. Los analistas de Wall Street señalaron que las expectativas de tasas de interés más altas y la preocupación por el volumen de deuda que las empresas están asumiendo para construir centros de datos reducen el apetito por acciones tecnológicas con valuaciones elevadas.

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La inquietud no se limita a la posibilidad de que las compañías no consigan recuperar el dinero invertido. También está vinculada con el costo de financiar esos proyectos: un escenario de tasas más altas encarece el endeudamiento y puede afectar los planes de expansión de las empresas que apuestan a la inteligencia artificial.

La jornada tenía, además, dos factores capaces de modificar las expectativas del mercado. A las 8:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos, se esperaba la publicación del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación que sigue de cerca la Reserva Federal.

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Un resultado superior al previsto podría reforzar las expectativas de una política monetaria más restrictiva y alterar las proyecciones sobre las tasas de interés para diciembre y los próximos meses. Para los inversores, el dato será clave para evaluar cuánto margen tendrá la Fed para reducir el costo del crédito.

A esa incertidumbre se sumaba la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump anunciara nuevas medidas arancelarias contra China, la Unión Europea y otros socios comerciales.

La expectativa de mayores restricciones al comercio internacional agregaba presión sobre los mercados, en un contexto en el que las empresas tecnológicas dependen de cadenas globales de suministro para fabricar chips y desarrollar infraestructura.

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