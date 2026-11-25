El gobernador de Colorado, Jared Polis, durante la presentación de la licencia de conducir digital en el Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado Governor's Office of Information Technology)

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El Gobierno de Colorado, en Estados Unidos, mantiene fuera de servicio desde el 18 de noviembre myColorado, la aplicación donde residentes guardan su licencia de conducir digital, tras detectar que un usuario no autorizado accedió a datos de la plataforma. La Oficina de Tecnología de la Información (OIT) estima que entre 50.000 y 150.000 personas pudieron verse afectadas.

La OIT descubrió el incidente la noche del miércoles pasado y apagó toda la aplicación para proteger la información, según el comunicado oficial publicado recién el lunes 23 de noviembre. El organismo no dio una fecha para su regreso y dijo que informará el plazo cuando esté disponible.

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La app tiene unos 2,1 millones de usuarios. Sirve para almacenar documentos de identidad, registros de vehículos y tarjetas de seguro, y para entrar a servicios estatales. La cifra de posibles afectados equivale a entre el 2% y el 7% de quienes la usan.

El sitio especializado The Record informó que la aplicación continúa caída y que los investigadores se negaron a precisar qué datos habrían sido robados. La cifra oficial es una estimación: el comunicado aclara que la investigación sigue en curso.

La aplicación myColorado permanece fuera de servicio desde el 18 de noviembre. El gobierno estatal no dio fecha para su regreso (myColorado)

Qué dijo el Estado y qué no respondió

La directora ejecutiva de la OIT, Sarah Tuneberg, reconoció la molestia de los usuarios. “Proteger los datos de nuestros usuarios es nuestra prioridad”, afirmó, y prometió restablecer los sistemas cuando se restaure la seguridad.

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El Estado tardó cinco días en informar al público. Según CBS Colorado, los funcionarios tampoco respondieron qué información obtuvieron los atacantes, qué cuentas fueron el objetivo ni cuándo volverá a funcionar la aplicación. La OIT indicó que apagó los sistemas de inmediato como medida de precaución mientras investiga la causa y el alcance.

Quienes resulten afectados recibirán un aviso directo, con los pasos que pueden seguir para limitar las consecuencias, una vez que termine la investigación. Hasta entonces, la OIT no precisó si el ataque incluyó números de licencia u otros datos personales.

David Utzke, experto en ciberseguridad consultado por el mismo medio de Colorado, dijo que el episodio parece obra de delincuentes que hallaron una vulnerabilidad y la explotaron para obtener datos, porque no se informó de ningún pedido de rescate. Es una lectura suya, mientras las autoridades no atribuyeron el ataque a ningún grupo.

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myColorado almacena licencias de conducir digitales, registros de vehículos y tarjetas de seguro de más de 2 millones de usuarios (CBS Colorado)

Qué pueden hacer los usuarios mientras tanto

La OIT pidió usar la licencia de conducir física o la tarjeta de identificación estatal para verificar la identidad. Quienes planeaban viajar en avión con su licencia móvil pueden agregarla a otra billetera digital aprobada por la oficina de vehículos del estado. CBS Colorado precisó que esas opciones incluyen las de Apple, Google y Samsung.

Los viajeros que no tengan el documento exigido, como pasaporte o REAL ID (la identificación federal que se pide para volar dentro del país), pueden recurrir al servicio TSA ConfirmID, que cuesta USD 45, según el comunicado. La advertencia llega en la semana del feriado de Acción de Gracias, con alto movimiento en los aeropuertos.

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El hackeo llega en la semana de Acción de Gracias, con alto tráfico en los aeropuertos. Los viajeros que usaban la licencia digital deberán recurrir a documentos físicos o pagar USD 45 por un servicio alternativo de la TSA (REUTERS/Aaron Schwartz)

Los trámites estatales siguen disponibles en los sitios web de cada agencia, como el de la oficina de vehículos para renovar la licencia o el registro. Sobre el riesgo de robo de identidad, el profesor Steve Beaty, de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, señaló que un número de licencia “puede servir para pedir tarjetas de crédito”.

Beaty y Utzke recomendaron vigilar las cuentas bancarias, activar la verificación en dos pasos, usar contraseñas únicas y cambiar las claves de cualquier cuenta que comparta credenciales con la plataforma. Utzke agregó que conviene congelar el crédito y activar alertas en los bancos.

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Antes de myColorado, el estado ya había sufrido ciberataques contra su Departamento de Educación Superior y ataques de ransomware contra municipios pequeños (myColorado)

Un organismo cuestionado por su seguridad

El reporte de CBS Colorado recordó que, en el último año, una auditoría estatal de la OIT identificó decenas de cambios necesarios para proteger los datos de los residentes. Un legislador describió las defensas del estado como un sistema de ciberseguridad “sostenido con alambre y cinta adhesiva”.

Tras esos informes, la OIT despidió al 16% de su personal y anunció cerca de 100 puestos nuevos, además de destinar el ahorro a modernizar tecnología con décadas de antigüedad, según el mismo medio. Ni la OIT ni las fuentes consultadas vincularon el ataque con esas decisiones.

The Record añadió que Colorado ya había sufrido ciberataques graves contra el Departamento de Educación Superior y ataques de ransomware (secuestro de datos a cambio de un rescate) contra municipios pequeños. El estado no anunció una fecha para reabrir la app y por lo pronto, los usuarios pueden consultar novedades en myColorado.gov.

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