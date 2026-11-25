Gonzalez tenía 21 años y antecedentes como boxeador cuando participó en el robo que selló su destino (Florida Department of Corrections)

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El 3 de enero de 1992, un policía de North Miami Beach fue asesinado a tiros mientras escoltaba a dos cajeras hacia las ventanillas de un banco.

Más de tres décadas después, el hombre condenado por ese crimen está a días de ser ejecutado en la Prisión Estatal de Florida.

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La Corte Suprema de Florida cerró el 24 de noviembre el último camino legal disponible para Ricardo Gonzalez, al rechazar sus apelaciones finales y mantener la fecha del 1 de diciembre para llevar adelante la inyección letal.

Del grupo de cinco, Gonzalez es el único que enfrenta la ejecución en esta instancia (WPLG Local 10)

La postura del máximo tribunal de Florida

En un fallo “por curiam” (firmado por la corte en conjunto), el tribunal confirmó la negativa de un juez de circuito del 13 de noviembre a revisar el caso.

Además, denegó el recurso de hábeas corpus y el pedido de suspender la ejecución presentados por la defensa de Gonzalez. El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución el 30 de octubre.

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El gobernador firmó la orden en octubre y en noviembre intervino para pausarla brevemente antes de levantarla (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

Los hechos que derivaron en la condena

Según el fallo, el Kislak National Bank de North Miami fue asaltado por cuatro hombres armados el 3 de enero de 1992.

Steven Bauer, policía uniformado que hacía seguridad en el local, murió baleado. Gonzalez fue detenido semanas después y confesó su participación, según el expediente.

Su primera sentencia de muerte fue anulada por la corte en 1997 por un error en el juicio, aunque la condena se mantuvo.

Un segundo jurado recomendó la pena capital por ocho votos contra cuatro. Gonzalez tiene 56 años y tenía 21 cuando ocurrió el crimen, según WLRN.

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El oficial Bauer tenía 39 años, 12 de carrera y tres hijos cuando fue asesinado en la puerta del banco (WPLG Local 10)

El reverendo Jeff Hood, opositor a la pena de muerte, pidió a DeSantis frenar la ejecución. “Ricardo Gonzalez es más que lo peor que ha hecho”, afirmó.

Si se cumple, Florida alcanzaría las 21 ejecuciones en 2026, por encima de las 19 registradas en 2025, hasta ahora su máximo anual desde que se reanudó la pena capital en 1976, según WLRN .

Ningún estado había igualado este ritmo de ejecuciones desde que la Corte Suprema de EE.UU. levantó la moratoria hace medio siglo (Courtesy Jenevieve Robbins/Texas Dept of Criminal Justice/Handout via REUTERS/File Photo)

Los argumentos de la defensa

La defensa afirmó que Gonzalez presenta discapacidad intelectual y lesiones cerebrales que, a su criterio, impiden aplicar la pena de muerte.

La Corte Suprema de Florida sostuvo que ese reclamo se formuló demasiado tarde dentro de la larga tramitación del expediente y que no reunía las condiciones para una nueva revisión.

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El fallo también rechazó el pedido de detener la inyección letal por el historial de alergias del condenado.

Los magistrados señalaron que la defensa no acreditó que el protocolo le causaría un riesgo concreto e inminente y consideraron especulativa la hipótesis planteada.

Décadas de apelaciones no lograron que ningún tribunal reconociera los argumentos sobre su capacidad mental (Google Maps)

La reconstrucción del caso

Los registros del caso indican que Gonzalez fue detenido poco más de dos semanas después del asalto. Durante la investigación hizo declaraciones grabadas y no grabadas en las que reconoció haber disparado su arma, aunque sostuvo que creyó haber herido a Bauer en una pierna.

El análisis forense posterior determinó que el proyectil que mató al agente impactó en el pecho y fue disparado por el arma de Gonzalez.

Después del ataque, según la sentencia dictada en 1998, recogió la bandeja con dinero que había caído al suelo y recibió USD 1.500 como parte del botín.

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La balística cerró el debate sobre quién disparó el tiro mortal aquella mañana de enero de 1992 (WPLG Local 10)

Un paréntesis en el proceso antes de la fecha límite

DeSantis interrumpió de manera temporal el proceso el 17 de noviembre para que tres psiquiatras analizaran si Gonzalez comprendía la razón y las consecuencias de su ejecución.

Dos días después, la comisión concluyó que estaba en condiciones de entender la pena, por lo que el gobernador dejó sin efecto la suspensión.

Agotadas las instancias judiciales de Florida, a la defensa solo le quedan la clemencia del gobernador y un eventual recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos antes del 1 de diciembre.