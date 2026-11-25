Un jurado federal de Buffalo definirá si condena a muerte a Payton Gendron por la masacre racista en el supermercado Tops (Europa Press)

Guardar

Un jurado de seis hombres y seis mujeres juró este martes en Buffalo, Nueva York, para decidir si Payton Gendron, autor de la masacre racista de 2022 en un supermercado Tops, será condenado a muerte, informó la cadena local WGRZ.

Un juicio sin discusión sobre culpabilidad

Gendron, hoy de 23 años, mató a diez personas negras e hirió a tres el 14 de mayo de 2022 en el supermercado de la avenida Jefferson. En el fuero estatal se declaró culpable y recibió cadena perpetua sin libertad condicional. En el federal se declaró no culpable de los cargos.

PUBLICIDAD

Según la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Nueva York, un gran jurado lo acusó el 14 de julio de 2022 en 27 cargos: crímenes de odio con resultado de muerte, intentos de homicidio por odio y uso de armas de fuego. El Gobierno notificó el 12 de enero de 2024 que buscaría la pena capital.

Gendron enfrenta 27 cargos federales por crímenes de odio y uso de armas de fuego tras recibir cadena perpetua en el fuero estatal (Derek Gee/REUTERS)

Sus abogados no discuten que haya sido el autor; su único objetivo, según la agencia AP, es evitar la ejecución. En la última etapa de la selección, la defensa alegó que la Fiscalía descartó a nativos americanos, mujeres y, en particular, mujeres católicas. Los fiscales respondieron que la defensa había intentado excluir a personas negras.

PUBLICIDAD

El juez federal Lawrence Vilardo rechazó el planteo y también negó los pedidos de tres seleccionados que querían ser excusados por razones económicas, personales o por unas vacaciones. Los 18 integrantes del panel, entre titulares y suplentes, son blancos, según WGRZ y la emisora WBEN.

Fechas y primera vez en décadas

Las declaraciones iniciales comenzarán el 7 de diciembre en el Tribunal Federal Robert H. Jackson, y Vilardo estimó que el proceso llegará hasta febrero. La audiencia correrá de 9 a 17 de lunes a jueves. Según WBEN, es el primer juicio federal por pena de muerte en la historia de Buffalo y el primero en el estado desde 1963.

PUBLICIDAD

El jurado deberá resolver primero la culpabilidad y, si hay condena, si corresponde la ejecución o la prisión perpetua, la alternativa habitual en un caso capital federal, según AP. La selección empezó en octubre, con unos 3.000 convocados, y duró más de un mes.

El juez federal Lawrence Vilardo ratificó a un panel integrado por 18 miembros blancos entre titulares y suplentes (Derek Gee/REUTERS)

Las diez víctimas del ataque al Tops de Jefferson Avenue

Las personas que Gendron mató tenían entre 32 y 86 años: Heyward Patterson, Celestine Chaney, Geraldine Talley, Katherine Massey, Pearl Young, Andre Mackneil, Ruth Whitfield, Roberta Drury, Margus Morrison y Aaron Salter, un oficial retirado de la policía de Buffalo que trabajaba como guardia de seguridad. Otras tres personas resultaron heridas y sobrevivieron.

PUBLICIDAD

El ataque es considerado el tiroteo motivado por odio racial más mortífero contra personas negras perpetrado por un solo atacante en Estados Unidos durante el último siglo.

Gendron, que entonces tenía 18 años, condujo más de 320 kilómetros (200 millas) desde la localidad rural de Conklin hasta el este de Buffalo y disparó alrededor de 60 tiros con un rifle semiautomático. También transmitió el ataque en vivo por redes sociales.

En su declaración ante el tribunal estatal en 2023, afirmó que “creí lo que leí en internet y actué por odio”. Antes de la masacre, había difundido la denominada “teoría del gran reemplazo”, una narrativa sin sustento que postula que las personas de color reemplazarán a la población blanca mediante tasas de natalidad más altas y la inmigración.

PUBLICIDAD

El tiroteo en la avenida Jefferson causó la muerte de diez personas afroamericanas de entre 32 y 86 años y dejó tres heridos (Derek Gee/REUTERS)

El tribunal de Nueva York falló que Meta, Google y Reddit no son responsables del tiroteo

En paralelo al arranque del juicio, el lunes el Tribunal de Apelaciones de Albany resolvió por 4 votos contra 3 que Meta, Alphabet —empresa matriz de Google y YouTube— y Reddit no son legalmente responsables por la masacre.

La decisión confirmó el rechazo de demandas presentadas por sobrevivientes y familiares de las víctimas, que acusaban a las plataformas de haber diseñado sus sistemas para promover contenido extremo y de haber contribuido a la radicalización del atacante.

El tribunal sostuvo que las cuatro demandas “no logran establecer que las acciones del atacante fueran una consecuencia natural y previsible de las decisiones de los demandados sobre cómo diseñar y operar sus plataformas”, según Associated Press.

PUBLICIDAD

La decisión también extendió el rechazo —por razonamiento diferente— a otras aplicaciones de mensajería y a Amazon, dueña de Twitch, el servicio que Gendron utilizó para transmitir en vivo el ataque.

El Tribunal de Apelaciones de Albany resolvió que Meta, Google y Reddit carecen de responsabilidad legal por el ataque (REUTERS/Hans Pennink)

Tres jueces disintieron y argumentaron que los sobrevivientes y las familias habían aportado suficiente base para que el caso avanzara. En su opinión, la jueza Jenny Rivera destacó que Gendron se describió en su diario como un “adicto” en línea cuya “salud mental se había deteriorado gravemente”.

Matthew Bergman, abogado de la familia y el patrimonio de Heyward Patterson en uno de los casos, indicó el martes que evaluaban sus opciones legales. “Las familias afectadas por el trágico ataque de mayo de 2022 merecen que se rinda cuentas cuando decisiones de diseño de productos peligrosos contribuyen a daños reales”, afirmó Bergman en declaraciones difundidas por AP.

PUBLICIDAD