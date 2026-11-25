Un hombre de 73 años enfrenta seis años y medio de cárcel por distribuir un manual de amenazas contra el sistema judicial federal (Hennepin County Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

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Un hombre de Minnesota fue condenado este martes a seis años y medio de prisión por escribir y distribuir un manuscrito titulado “Cómo matar a un juez federal”, según informó la agencia Reuters desde la corte de St. Paul.

La jueza federal Karen Schreier dictó la sentencia contra Robert Phillip Ivers, de 73 años. Un jurado lo había declarado culpable en agosto de enviar comunicaciones amenazantes por correo y de amenazar con asesinar a un juez federal. El juicio se desarrolló del 4 al 7 de agosto de 2026.

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La jueza de Dakota del Sur fue asignada al caso luego de que ningún magistrado de Minnesota aceptara presidir el juicio (Her Vote. Her Voice.)

El texto llamaba a extremistas a planificar ataques

El documento tenía 236 páginas, nombraba a varios jueces y personas y, según los fiscales, estaba concebido como un manual para que extremistas planificaran ataques.

Al entregar copias en la biblioteca, Ivers adjuntó un volante de tres páginas en el que describía el texto como “diseñado para enseñar a extremistas cómo planificar, entrenar, acechar y matar a cualquier persona, incluidos jueces, sus familiares, políticos y más”.

Entre enero y abril de 2025, Ivers envió copias a los nueve jueces de la Corte Suprema, a tres jueces de apelaciones, a un bufete de Minneapolis y a la Universidad de Santo Tomás.

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Los nueve integrantes del máximo tribunal del país recibieron copias del manuscrito entre enero y abril de 2025 (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

El escrito también amenazaba a hijos de las víctimas

Además de las amenazas dirigidas al juez y al testigo de su proceso anterior, el documento incluía referencias violentas contra magistrados en general y contra los hijos de las víctimas, según el Departamento de Justicia.

Fue arrestado en septiembre de 2025, después de que empleados de una biblioteca de Wayzata, Minnesota, lo vieran imprimir copias.

Las autoridades dijeron que hallaron otras 20 en su auto. La fiscalía había incluido un cargo por amenazar a un juez de la Corte Suprema, pero lo retiró más tarde.

La portada del manuscrito muestra a un hombre con un rifle y lleva el título "Cómo matar a un juez federal" (DOJ)

La segunda vez que Ivers amenazó a jueces federales

Ivers ya había sido condenado en 2019 por amenazar con matar a la jueza federal Wilhelmina Wright.

En el nuevo texto también amenazó al juez Robert Pratt, que presidió aquel juicio y lo sentenció a 18 meses de prisión. “Suplicar por tu vida no te servirá de nada, juez”, escribió Ivers en referencia a Pratt.

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El magistrado murió en enero de este año. Como todos los jueces de Minnesota se excusaron, el caso quedó en manos de Schreier, que trabaja en Dakota del Sur.

Robert Pratt, el juez que lo condenó en 2019, falleció en enero de este año sin saber que también había sido blanco de las nuevas amenazas (@drakelawlibrary)

La fiscalía pidió una pena en el extremo alto del rango recomendado, de 97 a 121 meses. La condena de 78 meses quedó 19 meses por debajo del mínimo de ese rango.

En su escrito ante la corte, Bradley Endicott y William Mattessich argumentaron que las amenazas contra magistrados federales se triplicaron en una década. “La sentencia de Ivers debe dejar perfectamente claro que esas amenazas de violencia no pueden ni van a normalizarse”, afirmaron.

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La defensa, a cargo de Glenn Bruder del bufete Mitchell, Bruder & Johnson, pidió clemencia por problemas de salud.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos registró en el actual año fiscal amenazas contra 299 jueces distintos, según Reuters.

El expediente es Estados Unidos contra Ivers, causa 25-cr-00347 del Tribunal de Distrito de Minnesota. La defensa no respondió a los pedidos de comentario ni confirmó si presentará una apelación.