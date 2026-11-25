Un gran jurado federal de Los Ángeles acusó a Thomas Markle de dos cargos por posesión de material de abuso sexual infantil.

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Un gran jurado federal de Los Ángeles acusó formalmente el martes 24 de noviembre a Thomas Markle, de 82 años y padre de Meghan, duquesa de Sussex, de poseer material de abuso sexual infantil, según informó la fiscalía federal, citada por la agencia AP.

La acusación incluye dos cargos de posesión de pornografía infantil —el doble de los cargos originales— y cada uno de ellos puede acarrear hasta 20 años de prisión. La fiscalía del Distrito Central de California sostiene que Markle tenía negativos de película de 35 milímetros con ese material el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, en el condado de Los Ángeles.

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Thomas Markle regresó a Estados Unidos tras la amputación de su pierna izquierda en Filipinas

El acusado, director retirado de iluminación y fotografía para la televisión, había residido en Filipinas, donde cuenta con una vivienda y donde parecen haberse tomado algunas de las imágenes ilegales. Regresó a Estados Unidos en mayo de este año, luego de que en diciembre de 2025 un coágulo de sangre le cortara la circulación en la pierna izquierda y los médicos tuvieran que amputársela por debajo de la rodilla.

Markle también había sufrido un ACV previamente. Se instaló en un centro para mayores de Lakeland, Florida, donde fue arrestado el 6 de noviembre, inicialmente por un solo cargo federal.

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La fiscalía del Distrito Central de California sostiene que el acusado guardaba negativos de película con contenido explícito. (Grosby Group)

Según la fiscalía, agentes del FBI allanaron dos unidades de almacenamiento que Markle alquila en Los Ángeles desde 2008 —con los pagos al día mediante débito automático— y confiscaron aproximadamente 78 elementos: negativos de película, diapositivas y libros con presunto material de abuso infantil.

Entre ese material, el affidávit presentado ante la corte identifica dos fotografías en las que Markle aparece posando con una niña desnuda, otras imágenes de menores en distintos estadios de desnudez y una tercera imagen de una niña desnuda en lo que parecería ser una habitación de una cadena de moteles en Filipinas.

El juez lo declaró mentalmente apto después de una evaluación psiquiátrica

Un juez le concedió libertad bajo fianza tras su arresto, pero Markle volvió a la cárcel días después, cuando intentó cortar su tobillera electrónica de madrugada. Hace pocos días, otro magistrado lo declaró mentalmente apto para ser juzgado, con base en el informe de una psiquiatra designada por el tribunal, que concluyó que el acusado comprende los cargos y puede colaborar con su defensa.

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El FBI arrestó al padre de la duquesa de Sussex en un centro para mayores ubicado en Florida tras confiscar decenas de objetos. (REUTERS/Chris Urso)

La misma experta señaló, no obstante, que Markle exageró sus respuestas en varios momentos de la entrevista, una conducta conocida en el ámbito forense como malingering. En esa misma entrevista, recogida en el informe de la psiquiatra, Markle negó los hechos: “¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice? No tengo ninguna pornografía infantil. No tengo fotos de niños desnudos”, según cita AP.

La acusación alega que el material fue transportado por medios de comercio internacional

Según los documentos judiciales, un testigo identificó a Markle en al menos dos de esas fotografías. La acusación precisa además que el material fue “enviado por correo, transportado y distribuido a través de medios de comercio interestatal e internacional” y que el imputado sabía que al menos una de las imágenes involucraba a menores de 12 años.

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Markle perdió el beneficio de la libertad bajo fianza tras intentar cortar el dispositivo de rastreo electrónico que monitoreaba sus movimientos. (Pinellas County Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

Por separado, la policía filipina investiga a Markle por posesión y también por intención de distribuir imágenes de abuso infantil en la provincia de Cebú, en Filipinas, donde vivió hasta mayo, según un comunicado del general de brigada Allen Rae Co y lo que informó la BBC. Markle negó públicamente las acusaciones ante el Daily Mail, calificándolas de “mentiras enfermas”. La defensoría pública federal no respondió al pedido de comentarios de AP. Acusado no es condenado: rige la presunción de inocencia.

La relación con Meghan, cortada desde 2018

Meghan Markle, actriz de nacionalidad estadounidense, lleva años distanciada de su padre. Según declaraciones de la propia duquesa recogidas por Reuters, tomó conocimiento de las acusaciones contra él en la previa a su boda con el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, celebrada en 2018. Ese fue el motivo por el que cortó el vínculo y decidió impedir todo contacto entre su padre y sus dos hijos: Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

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Thomas Markle no asistió a la boda de su hija con el príncipe Harry en 2018. (Grupo Grosby).

La duquesa también reveló haber recibido, en enero de 2019, una carta con “acusaciones perturbadoras y preocupantes” sobre su padre. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que en esa fecha le envió a su despacho una misiva que había recibido con “afirmaciones sobre supuestos delitos cometidos fuera del Reino Unido”.

Según la BBC, la carta fue escrita por Roslyn Loveless, primera esposa de Markle, fallecida en 2024. La policía reconoció que no compartió esa información con otros organismos de seguridad, una omisión que ahora investiga la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) del Reino Unido.

Si lo condenan por ambos cargos, Markle podría recibir hasta 40 años de prisión. Sigue detenido en Florida y la fiscalía informó que será trasladado a Los Ángeles en las próximas semanas, donde tendrá su audiencia de lectura de cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California.

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