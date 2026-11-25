El juez federal Victor Marrero condenó a Nikhil Gupta a más de 19 años de prisión por coordinar el intento de asesinato de Gurpatwant Singh Pannun en Nueva York (Wikipedia)

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Un tribunal federal de Manhattan impuso una condena de 235 meses de prisión, equivalente a más de 19 años, al ciudadano indio Nikhil Gupta por su participación en un plan para asesinar al abogado y activista sij Gurpatwant Singh Pannun en territorio estadounidense. La sentencia se conoció el 20 de noviembre y cierra, por ahora, el proceso contra Gupta, mientras uno de sus presuntos cómplices continúa prófugo.

La fiscalía estadounidense sostuvo que el acusado, de 55 años, coordinó los preparativos para contratar a un sicario que matara a Pannun, un crítico del gobierno de India y defensor de la creación de un Estado sij independiente en Punjab. El supuesto asesino, sin embargo, era un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Gupta había admitido su responsabilidad en febrero de 2026 por los delitos de asesinato por encargo, conspiración para cometer asesinato por encargo y conspiración para lavado de dinero. La pena fue dictada por el juez federal Victor Marrero, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La investigación situó a un funcionario indio detrás de la operación

El activista Gurpatwant Singh Pannun posee ciudadanía estadounidense y lidera la organización Sikhs for Justice, que promueve la separación de Punjab

El Departamento de Justicia afirmó que la trama se organizó en 2023 y que Gupta actuó bajo las instrucciones de Vikash Yadav, entonces empleado del Gobierno de India. Yadav fue imputado en el mismo expediente por su presunta participación, aunque las autoridades estadounidenses no han informado sobre su arresto ni sobre una eventual fecha de comparecencia judicial.

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La acusación identifica a Yadav como la persona que facilitó información sobre Pannun, entre ella su domicilio en Nueva York y aspectos de sus desplazamientos diarios. Gupta habría trasladado esos datos a un individuo al que creía un asesino a sueldo.

Pannun posee ciudadanía estadounidense y es uno de los dirigentes de Sikhs for Justice, una organización radicada en Estados Unidos que impulsa la separación de Punjab de India. La fiscalía lo describió como un crítico abierto de Nueva Delhi y vinculó ese perfil político con el motivo atribuido al complot.

La Fiscalía indicó que Yadav aceptó un pago de USD 100.000 por el asesinato. Como parte del acuerdo, se entregaron USD 15.000 en efectivo el 9 de junio de 2023 como adelanto para quien ejecutaría el crimen.

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El supuesto sicario era un agente encubierto de la DEA

El plan se frustró porque el hombre contactado para ejecutar el asesinato trabajaba de manera encubierta para la DEA. El contacto se habría producido a través de un informante, detalló el Departamento de Justicia, que presentó las conversaciones y los movimientos de dinero como parte de la prueba contra Gupta.

Durante la audiencia de sentencia, la fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, aseguró que Gupta creyó que estaba “fuera del alcance de un tribunal estadounidense”. La funcionaria sostuvo que el fallo demuestra la disposición de las autoridades a perseguir delitos que busquen trasladar violencia política a suelo estadounidense.

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La defensa había pedido una condena de 12 años, mientras que la fiscalía reclamó una pena superior a 24 años. La abogada Isabelle Kirshner argumentó que el asesinato nunca llegó a concretarse, informó Reuters. Gupta, por su parte, pidió disculpas a Pannun ante el tribunal: “Lamento lo ocurrido con el señor Pannun”.

El activista estuvo presente en la audiencia y atribuyó el plan al Gobierno del primer ministro Narendra Modi. Las autoridades de Estados Unidos, en cambio, han centrado la acusación penal en Gupta y Yadav; el expediente judicial no formula cargos contra Modi ni contra el Estado indio como institución.

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Gupta fue detenido en República Checa y extraditado a Estados Unidos

La policía de República Checa detuvo a Nikhil Gupta a mediados de 2023 y las autoridades concedieron su extradición a Estados Unidos un año después

Gupta fue arrestado el 30 de junio de 2023 en República Checa, tras una solicitud de Estados Unidos. Permaneció bajo custodia en Europa hasta su extradición, concretada en junio de 2024, cuando fue trasladado para enfrentar el proceso en Nueva York.

Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso un pago especial de USD 300, precisó la Fiscalía. La condena se basa en su declaración de culpabilidad y en la información incorporada al expediente por los investigadores federales.

El caso seguirá abierto respecto de Yadav. El Departamento de Justicia lo mantiene acusado por el mismo presunto esquema, pero no comunicó dónde se encuentra ni si existen avances públicos para ponerlo bajo arresto.

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