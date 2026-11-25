La jueza federal Wendy Berger condenó a Frederick Karl Hildenbrand a 310 años de prisión federal por producción y posesión de material de abuso sexual infantil. (Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida)

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Frederick Karl Hildenbrand, de 55 años y vecino de Cocoa, Florida, recibió el 23 de noviembre una condena de 310 años de prisión federal por nueve cargos de producción y dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil. La jueza federal Wendy Berger también impuso una libertad supervisada de por vida y ordenó el pago de USD 42.000 en concepto de restitución a las víctimas de algunos de los delitos cometidos.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció la condena, que sigue al veredicto de culpabilidad que un jurado emitió el 20 de mayo de 2026, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida. Hildenbrand se convierte así en uno de los condenados a las penas más largas de la historia federal de Estados Unidos por delitos de explotación sexual infantil.

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Los abusos de Frederick Karl Hildenbrand comenzaron en Ohio y se prolongaron por al menos dos décadas

Según las pruebas presentadas en el juicio, Hildenbrand residió en Ohio desde al menos 2004 hasta 2014, período en el que grabó en videocasetes y archivos electrónicos imágenes de sí mismo abusando sexualmente de menores, entre ellos bebés y niños pequeños.

Al trasladarse con su esposa al noreste de Florida, llevó consigo ese material y en 2018 alquiló una unidad de almacenamiento en la que depositó una caja fuerte con ese contenido. Las pruebas indican además que los abusos no cesaron tras la mudanza: los dispositivos incautados en su domicilio demuestran que continuó filmando hasta al menos junio de 2024.

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La caja fuerte subastada que permitió iniciar la investigación

El caso salió a la luz en mayo de 2024, cuando la empresa administradora de la unidad de almacenamiento cambió de propietario y los pagos de Hildenbrand dejaron de procesarse.

Las pruebas judiciales determinaron que los abusos contra menores comenzaron en Ohio hacia 2004 y se prolongaron en Florida hasta junio de 2024. (Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida)

La empresa subastó el contenido y el comprador, al abrir la caja fuerte, encontró múltiples pares de ropa interior infantil etiquetados con nombres y embolsados individualmente en bolsas plásticas, además de videocasetes y dispositivos electrónicos.

El comprador entregó el material a la oficina del sheriff del condado de Baker, donde se confirmó la presencia de material de abuso sexual infantil en varios de los soportes.

El operativo encubierto que terminó con el arresto de Hildenbrand

En julio de 2024, Hildenbrand contactó a la empresa de almacenamiento para reclamar sus pertenencias e insistió especialmente en recuperar la caja fuerte. Lo que ignoraba era que al otro lado de la línea había un detective encubierto de la oficina del sheriff del condado de Clay.

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Las conversaciones fueron grabadas. El 5 de agosto de 2024, Hildenbrand recorrió tres horas en automóvil desde Cocoa hasta ese condado con la intención de recuperar la caja fuerte y los detectives lo arrestaron en el lugar.

Los dispositivos hallados en la vivienda del acusado

Ese mismo día, los detectives allanaron el domicilio del acusado y hallaron dispositivos electrónicos con nuevo material de abuso sexual infantil. En total, la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida determinó que Hildenbrand poseía al menos 10.000 registros de menores abusados sexualmente.

El registro judicial en la vivienda del acusado reveló la existencia de más de 10.000 archivos con abusos contra menores. (REUTERS/Kevin Lamarque)

En una de las computadoras incautadas, los investigadores encontraron dos versiones de un texto de su autoría en el que describía su deseo hacia los niños y se autodefinía como “un pedófilo de élite con más de 30 años de trayectoria”.

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Quiénes participaron de la investigación en Florida

El Grupo de Tareas INTERCEPT investigó el caso del noreste de Florida, integrado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la oficina del sheriff del condado de Clay, el Departamento de Policía de Cocoa, la oficina del sheriff del condado de Baker y el Departamento de Niños y Familias de Florida. La fiscal federal Laura Cofer Taylor llevó adelante la acusación.

“Gracias a la persecución incansable de nuestros socios del orden público, este depredador sexual por fin enfrentará la justicia y se evitará que más víctimas sufran daño”, declaró Kehoe. Timothy Hemker, jefe adjunto de HSI en Jacksonville, señaló que durante la investigación se rescató a un menor.

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“HSI seguirá usando todos los recursos disponibles para proteger a los niños y llevar ante la justicia a quienes cometan estos delitos”, añadió.

El Proyecto Safe Childhood y la estrategia federal contra la explotación infantil

El caso se enmarcó en el Proyecto Safe Childhood, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la explotación y el abuso sexual infantil.

El programa coordina recursos federales, estatales y locales con el objetivo de localizar, detener y procesar a quienes explotan a menores, e identificar y rescatar a las víctimas.