La cobertura de la vacuna contra la hepatitis B en recién nacidos en Estados Unidos cayó al 65,6 % en el primer semestre de 2026

Guardar

En Estados Unidos, la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B al nacer cayó a 65,6 % durante el primer semestre de 2026, una baja que encendió alertas entre especialistas por los riesgos de postergar la protección de los recién nacidos frente a una infección que puede derivar en enfermedad hepática crónica.

La cifra surge de un estudio publicado en NEJM Evidence y difundido por The Wall Street Journal. El análisis revisó los registros médicos electrónicos de más de 1,3 millones de bebés nacidos entre enero de 2018 y junio de 2026 en centros de salud estadounidenses incluidos en la base de datos de Truveta.

PUBLICIDAD

La cobertura bajó desde cerca de 80 % a 65,6 % en seis años

El estudio de NEJM Evidence analizó los registros médicos de más de 1,3 millones de bebés entre 2018 y 2026 con datos de Truveta

Entre 2020 y 2022, alrededor de ocho de cada diez recién nacidos recibían la primera dosis dentro de las 24 horas posteriores al parto. En la primera mitad de 2026, esa proporción se redujo a 65,6 %, de acuerdo con los autores de la investigación citados por el diario estadounidense.

El descenso se observa de forma sostenida desde 2023 y acumuló una caída de 10 puntos porcentuales en los últimos dos años. La investigación midió específicamente la vacunación temprana, que durante más de tres décadas fue parte de la estrategia sanitaria habitual en Estados Unidos.

La hepatitis B es una infección viral que puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. Los lactantes y niños que contraen el virus enfrentan mayores probabilidades de desarrollar cuadros crónicos, con posibles consecuencias a largo plazo como daño hepático, cáncer de hígado y muerte, explicó The Wall Street Journal al reseñar los alcances del estudio.

PUBLICIDAD

Los investigadores vinculan la disminución con cambios recientes en el debate público y en las recomendaciones oficiales sobre inmunización. Sin embargo, el informe también precisó que la tendencia descendente comenzó antes de las decisiones adoptadas por el panel federal de vacunas a fines de 2025.

El cambio de recomendación federal profundizó la incertidumbre

El panel federal de vacunas retiró en diciembre de 2025 la recomendación rutinaria de inmunizar a todos los recién nacidos

En diciembre de 2025, un panel federal de vacunación dejó de recomendar de manera general la aplicación de la dosis contra la hepatitis B a todos los recién nacidos. Bajo la gestión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el grupo aconsejó que los padres consultaran con un médico si el bebé debía recibir la vacuna cuando la madre tuviera un resultado negativo para el virus.

PUBLICIDAD

La modificación reemplazó la indicación de vacunación rutinaria y generó cuestionamientos de sociedades médicas y expertos en salud pública. Las recomendaciones y otras decisiones sobre políticas de vacunación permanecen suspendidas por litigios en curso, indicó el medio.

Demetre Daskalakis, exfuncionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y uno de los autores del trabajo, sostuvo que la falta de un mensaje claro puede frenar la toma de decisiones de las familias. “En definitiva, la confusión genera inacción entre los padres”, afirmó en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

Daskalakis agregó que las señales públicas que ponen en duda la eficacia de la vacuna vuelven poco clara la orientación para las familias. La vacuna sigue recomendada para los bebés cuyas madres dieron positivo en las pruebas de hepatitis B.

También descendió la protección de bebés con mayor riesgo de exposición

La baja no se limitó a los recién nacidos de madres con resultado negativo. Entre los bebés de madres que tenían hepatitis B, la cobertura pasó de un promedio de entre 97 % y 98 % durante el período 2018-2025 a 93,9 % en el primer semestre de 2026, informó el estudio.

Ese grupo requiere atención especial porque la exposición al virus durante el trabajo de parto o el nacimiento puede favorecer una infección temprana. La primera dosis forma parte de un esquema de tres aplicaciones y los especialistas consultados por el diario advirtieron que demorarla podría dejar sin protección a niños expuestos.

PUBLICIDAD

Nina Masters, científica principal de investigación aplicada de Truveta, señaló que los efectos sanitarios de una menor vacunación podrían no ser inmediatos. “Podría significar una generación de muertes tempranas prevenibles por estas enfermedades, y eso es inaceptable”, aseguró al periódico.

Una investigación distinta, publicada este año en JAMA, había asociado el retroceso inicial de las dosis al nacer con el aumento del escepticismo hacia las vacunas durante la pandemia de covid-19. La recomendación universal de aplicar la vacuna al nacer comenzó en 1991; desde entonces, los diagnósticos pediátricos de hepatitis B descendieron de forma marcada, recordó The Wall Street Journal.

PUBLICIDAD