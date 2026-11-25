El Ejército de Estados Unidos programó la detonación controlada de 4.400 kilogramos de azida de plomo degradada en la Planta de Municiones de Iowa (REUTERS/Jim Urquhart)

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El Ejército de Estados Unidos activará este miércoles 25 de noviembre una detonación controlada de azida de plomo, un compuesto explosivo que se utiliza en detonadores militares. El operativo tendrá lugar en la Planta de Municiones de Iowa (IAAAP), en Middletown, y marcará un precedente: será la primera operación de este tipo en el territorio continental estadounidense.

El proceso, planificado durante meses con múltiples agencias federales, implica una secuencia precisa de pasos técnicos cuyo objetivo es destruir 9.700 libras (alrededor de 4.400 kilogramos) de material que, de no intervenirse, podría detonar de manera espontánea e incontrolada, según indicó un informe del New York Times.

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La crisis comenzó con una inspección de rutina en marzo

El 11 de marzo de 2026, una revisión de mantenimiento habitual en el sector noroeste de la IAAAP detectó que la azida de plomo almacenada en dos búnkeres desde 2009 había comenzado a cristalizarse.

Este proceso químico convierte al material en un explosivo extremadamente sensible a la fricción, el impacto y los cambios de temperatura, especialmente el frío invernal. Los 68 tambores de 200 litros de capacidad —36 en un búnker y 32 en el otro— contienen el compuesto distribuido en bolsas de lona sumergidas en una mezcla estabilizadora de etanol y agua.

Una inspección de rutina en marzo de 2026 detectó la cristalización del material explosivo almacenado en dos búnkeres desde 2009 (U.S. Army)

Con el tiempo, la estabilidad se deterioró al punto de que el material ya no podía trasladarse sin riesgo de detonación accidental.

El Ejército evaluó otras opciones: neutralización química, tratamiento térmico, reubicación y almacenamiento prolongado. Todas fueron descartadas. Abrir los tambores para aplicar tratamientos químicos implicaba manipular el material inestable; el calor o el movimiento necesarios para las demás alternativas generaban un riesgo de detonación inaceptable.

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De este modo, la detonación controlada en el lugar quedó como la única salida viable, según el consenso de los especialistas en explosivos del gobierno federal.

Los especialistas descartaron la neutralización química y el traslado del compuesto ante el riesgo de una explosión accidental (U.S. Army/Europa Press)

Búnkeres reforzados para la explosión y red de cargas para la detonación

Los dos depósitos tienen un diseño conocido como “iglú”: una cámara interior de hormigón armado, sellada por dos puertas de acero macizo y cubierta por varios metros de tierra compactada. Su interior equivale aproximadamente al de una cancha de tenis.

Para preparar la operación, las equipos retiraron las puertas blindadas originales y construyeron una barrera perimetral de cestos rellenos de arena de aproximadamente dos pisos de altura.

Además, se aplicó espuma de mitigación de onda expansiva para absorber energía térmica y reducir la dispersión de partículas, se instaló una “pared de agua” y bloques de gel para contener la nube de polvo, y el suelo de los búnkeres fue saturado con agua mediante sistemas de riego.

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Una vez acondicionados los búnkeres, los equipos de desactivación de explosivos del Ejército instalaron los componentes de la detonación. El sistema gira en torno al cordón detonador —conocido como det cord—, un cable recubierto de tela relleno de PETN, un explosivo de alta potencia que puede cortarse y atarse según las necesidades de la operación.

El procedimiento estándar consiste en tender una línea troncal doble de cordón detonador desde el interior del búnker hacia el exterior. De esa línea central se desprenden ramales individuales que conectan las cargas explosivas de C4 colocadas sobre cada tambor. Se estima que cada barril recibirá alrededor de 18 kilogramos de C4.

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En el exterior, la línea troncal queda conectada a dos detonadores eléctricos, que a su vez se vinculan al receptor de un dispositivo de disparo por control remoto.

El mecanismo de ignición conecta cordón detonador con explosivo PETN a cargas individuales de C4 colocadas sobre 68 tambores (U.S. Army)

El mayor desafío técnico: la distancia entre tambores

Cuando los 68 tambores fueron depositados en los búnkeres hace más de una década, la normativa de seguridad obligaba a separarlos un mínimo de 2,4 metros entre sí. En condiciones normales, una detonación óptima requiere que los recipientes estén en contacto directo para que la onda expansiva los alcance en forma simultánea. Pero ahora el material es demasiado inestable para ser trasladado.

Los soldados deberán calcular con precisión milimétrica la longitud de cada ramal del cordón detonador para que la onda de detonación llegue a todos los tambores en una fracción de segundo.

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Si algún barril no detona, la mezcla estabilizadora podría escapar al piso del búnker, y el material seco resultante, expondrá al compuesto a condiciones que elevan drásticamente el riesgo de explosiones involuntarias, señaló la cobertura del New York Times.

Después de la detonación, drones de reconocimiento sobrevolarán el interior de cada búnker para confirmar que no quedaron residuos. Si los hay, robots de desactivación de explosivos o los propios soldados deberán ingresar a colocar cargas adicionales.

Sumando la azida de plomo y el C4 necesario para activarla —aproximadamente 1.360 kilogramos de ese explosivo plástico—, la IAAAP concentrará una energía explosiva combinada estimada entre 2.700 y 3.200 kilogramos equivalentes de TNT, según la solicitud de permiso presentada por el Ejército ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

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Las autoridades ordenaron la evacuación en un radio de ocho kilómetros hacia el suroeste de Middletown ante la dispersión de partículas de plomo (Airbus/Google Earth/The New York Times)

La evacuación cubre un radio de ocho kilómetros al suroeste de la planta

La mayor preocupación no es la explosión en sí, sino la nube de polvo con partículas de plomo que se liberará en la zona.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomendó la evacuación de todos los residentes de Middletown y las áreas circundantes en un cono de 8 kilómetros hacia el suroeste de la instalación, dirección que coincide con los modelos de dispersión atmosférica elaborados por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA). La medida entró en vigor el martes 24 de noviembre.

Los departamentos ambientales de Misuri e Illinois también activaron protocolos de monitoreo ante la posibilidad de que el polvo cruce las fronteras estatales. Middletown se encuentra a 92 kilómetros al norte de la frontera con Misuri.

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La operación generará una potencia de hasta 3.200 kilogramos equivalentes de TNT y requerirá drones para la inspección posterior (REUTERS/Jim Urquhart)

Para los residentes que permanezcan fuera de la zona de evacuación, las autoridades recomiendan mantener puertas y ventanas cerradas, ajustar la calefacción al modo de recirculación y evitar actividades al aire libre hasta que se emita la señal de despejado.

Dicha señal será comunicada por el coronel Aaron C. Teller, comandante de la operación, una vez que las inspecciones posdetonación confirmen que no quedan materiales peligrosos en el lugar.